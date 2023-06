Giráldez se emociona após título do Barcelona na Champions Feminina: "Orgulhoso das minhas jogadoras"

Neste sábado (3), o Barcelona conquistou mais um título da UEFA Champions League Feminina com virada diante do Wolfsburg, por 3 a 2, contando ainda com um empate buscado em apenas cinco minutos.

A equipe alemã abriu 2 a 0 no primeiro tempo graças à Pajor e Pop. Aos 3', Bronze entregou a bola nos pés de Ewa Pajor, que aproveitou e abriu o placar com chute no canto direito. Paredes tentou responder a favor da equipe catalã, que impôs ritmo intenso. No entanto, o Wolfsburg buscou o segundo gol aos 36' depois que Alex Popp aproveitou cruzamento de Janssen.

Tudo indicava que o Wolfsburg confirmaria o seu título, mas Guijarro precisou de apenas cinco minutos no segundo tempo para o empate. Com apenas 2', aproveitou cruzamento pela direita para concluir, movimento repetido dois minutos depois para empatar, assustando o Wolfsburg no restante da decisão. Por fim, a virada veio com Rolfö, após gravíssima falha na saída de jogo do adversário.

Os comandados de Jonathan Giráldez (com a brasileira Geyse) conquistaram o título da Champions League Feminina pela segunda vez na história. O primeiro título foi na temporada 2020/21, sem a presença da torcida devido à pandemia do coronavírus.

Em entrevista ao canal espanhol TV3, o técnico Jonathan Giráldez seguiu demonstrando a mesma emoção logo após o término da partida, quando imagens flagraram lágrimas nos olhos do campeão, que se dirigiu às tribunas onde estavam esposa e um filho recém-nascido chamado Cíes.

Aspas de Jonathan Girález, técnico do Barcelona

"É difícil explicar tudo o que sinto, as últimas semanas foram muito especiais a nível pessoal, com o nascimento do meu filho que está aqui com 8 dias. Deve ser o mais novo no estádio. Minha esposa tinha que estar presente e felizmente ela esteve aqui."

"O resultado no primeiro tempo foi injusto e mostramos mais do que futebol, mostramos caráter e determinação para voltar, fizemos variações táticas com a posição de Mariona e Salma com a bola. E depois foi um exercício de convencido de que poderíamos voltar, estou orgulhoso das minhas jogadoras."