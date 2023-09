Liverpool consegue virada contra LASK Linz e estreia vencendo na Europa League

Nesta quinta-feira (21), em partida válida pela primeira rodada do grupo E da UEFA Europa League 2023-24, o Liverpool venceu o LASK Linz, fora de casa, com gols de Darwin Núñez, Luis Díaz e Salah, já pelo lado austríaco Flecker marcou.

O LASK chegou para essa partida com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos quatro jogos. Do outro lado, o Liverpool vinha de uma série de 4 vitórias consecutivas.

Jogo truncado

O time visitante iniciou o duelo levando perigo com Darwin Núñez que acabou chutando para fora do alvo, mas foram os donos da casa que abriram o placar, após cruzamento para direita, Flecker dominou e soltou uma pancada no contra pé do goleiro, estufando a rede e ocasionando uma possível zebra histórica na competição internacional.

Depois, o atacante Darwin Núñez ainda teve uma boa oportunidade desperdiçada no ataque. O lateral Tsimikas também apareceu bem na área, mas acabou errando o gol mais uma vez. Com o ataque inglês errando muito e sendo bem abaixo do esperado, o time austríaco começou a trabalhar a bola para segurar o resultado.

Em uma primeira etapa muito faltosa nos dois lado e deixando a bola correr pouco nos minutos finais, o camisa 9 da equipe de Anfield ganhou dos defensores e acertou bela finalização que parou no paredão adversário, assim indo ao intervalo perdendo por 1 a 0.

Virada com estilo

O Liverpool voltou com tudo e, aos 9 minutos conseguiu um pênalti, o atacante Darwin Núñez que viveu um primeiro tempo azarado, ajeitou a bola e converteu a penalidade, deixando tudo igual. O Lask se lançou ao ataque tentando tomar a frente do placar novamente, Havel apareceu livre e chutou com veneno, mas Kelleher fez boa defesa.

Após substituições, os ingleses dominaram a partida e Luis Díaz invadiu a grande área e soltou uma bomba no centro do gol, virando o duelo. O Liverpool tomou conta do segundo tempo, Elliott quase deixou o seu, mas parou no goleirão. Foi Salah quem apareceu para converter o terceiro gol da partida aos 42 minutos e garantir os três pontos para sua equipe, depois de um jogo complicado.

Próximos compromissos

O LASK volta a campo no domingo (24), contra o Hartberg, às 9h30, em casa pelo Campeonato Austríaco. Pela Europa League, voltam dia 5 de outubro, contra o Toulouse, às 16h fora de casa. Já o Liverpool enfrenta o West Ham, em Anfield pelo Campeonato Inglês, às 10h no domingo (24). Pela Copa Internacional volta contra o Royale Union, também no dia 5 de outubro, em casa, às 16h.