Firmino marca em sua despedida do Anfield, mas Liverpool apenas empata com Aston Villa

O Liverpool recebeu o Aston Villa, no Anfield, neste sábado (20) e empatou em 1 a 1, em jogo válido pela trigésima sétima rodada da Premier League. O resultado obriga o Liverpool a vencer a próxima rodada, e torcer para duas derrotas de Manchester United ou Newcastle, para conseguir disputar a próxima Champions League.

Aston Villa perde pênalti, mas aproveita bom momento na partida para sair na frente

A primeira etapa começou com o Liverpool subindo muito a marcação e incomodando completamente a saída de jogo do Aston Villa, por vezes, nos primeiros quinze minutos, a equipe dos Reds recuperaram a bola no ataque, mas os donos da casa não conseguiram converter a superioridade em gol.

Aos 20, em vacilo de Salah, o Villa recuperou a bola no meio de campo e acionou McGinn, que encontrou Watkins nas costas da defesa para correr em direção a área e ser derrubado por Konaté quando já estava dentro da grande área, o árbitro entendeu o lance como pênalti. Na cobrança, o próprio Watkins cobrou o pênalti e chutou para fora, desperdiçando a principal chance do jogo até então. Na sequência da primeira etapa, o Liverpool se mostrou inseguro e os visitantes tomaram o controle da partida, até encontrar o seu gol.

Aos 26, Douglas Luiz, de fora da área, cruzou na segunda trave e Ramsey finalizou de perna esquerda para abrir o marcador e colocar o Aston Villa na dianteira do placar. Por pouco o mesmo Ramsey não ampliou a vantagem, mas foi parado por Alisson em ótima defesa aos 38.

Firmino salva um ponto para o Liverpool

O Liverpool voltou para a segunda etapa sabendo que precisava mudar sua postura para virar o jogo, e conseguiu criar boas tramas ofensivas nos primeiros dez minutos, transformando o jogo em uma trocação franca neste período. Com 9 minutos, Alexander Arnold alçou a bola na área e Luis Diaz tocou de cabeça, o zagueiro Konsa, do Villa, desviou, e no desenrolar da jogada, os Reds empataram o jogo com Gakpo, porém o VAR interveio e anulou o gol por conta de impedimento de Luis Diaz quando foi acionado.

Depois de ter seu gol invalidado, os Reds passaram a cada vez mais entrar em desespero, e a criatividade ofensiva foi sumindo com o passar do tempo. Já o Aston Villa, em sua estratégia de administrar o resultado, fazia uma partida que beirava a perfeição.

Com 44, já com Roberto Firmino em campo, Salah recebeu pela direita e fez um cruzamento indescente de três dedos, encontrando o atacante brasileiro para finalizar e empatar o jogo, o gol aqueceu os ânimos em um silecioso Anfield, e os Reds seguiram em cima nos 10 minutos de acréscimos, mas como não conseguiu uma outra chance clara de gol, o jogo terminou empatado.

Homenagem a Roberto 'Bobby' Firmino

Após o apito final, mesmo com um resultado frustrante, a torcida não deixou de homenagear Roberto Firmino. Em seu ultimo jogo no estádio do Liverpool (Anfield), Firmino marcou o gol de empate, e escutou a torcida cantar sua música "Sim Senhor" como forma de homenagem.

Sequência da temporada

​​​​​​​O Liverpool com o resultado fica em uma situação delicidada e provavelmente irá disputar a Europa League na temporada 2023-24. Para se classificar para a Champions League, os Reds precisam vencer o Southampton, fora de casa, no domingo (28) às 12h30 (horário de Brasília), e torcer para Manchester United ou Newcastle perderem seus dois jogos restantes.

O Aston Villa recebe o Brighton, no domingo (28) às 12h30 (horário de Brasília), pela última rodada da Premier League. O Villa está atualmente na sétima colocação, que dá vaga à Conference League.