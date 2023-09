Visando manter sequência positiva, Barcelona encara Celta de Vigo no Lluís Companys

Na tarde deste sábado (23), em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Espanhol 2023-24, o Barcelona enfrenta o Celta de Vigo, no Estádio Lluís Companys, Espanha, às 13h30 (horário de Brasília). Enquanto o Barça briga na parte de cima da tabela, os visitantes tentam conseguir distância da zona de rebaixamento.

A equipe mandante vem de uma vitória por 5 a 0 contra o Royal, em casa pela UEFA Champions League, e pela LaLiga também alcançou uma goleada de 5 a 0 sobre o Real Betis, chegando aos 13 pontos e ocupando a vice-liderança. Já o Celta chega de uma derrota sofrida para o Mallorca, por 1 a 0 diante da própria torcida, ficando estacionado em 16º lugar com a quatro pontos.

O time catalão vem de uma semana cansativa, em que entrou em campo pela competição internacional e desgastando suas principais peças. Por outro lado, o adversário teve a semana livre para treinar e focar com calma em sua maratona de jogos, Mesmo com esse calendário, os treinamentos irão optar em escalar força máxima no duelo.

O retrospecto entre as duas equipes nos últimos cinco confrontos é equilibrado, com duas vitórias do Barcelona, duas do Celta de Vigo e um empate entre eles. O último confronto ocorreu na última temporada de torneio nacional, terminando 2 a 1 para o Celta, no Estádio Balaidos.

Desfalques

Barcelona

O treinador só tem a perda do meia Pedri por lesão, mas contará com a volta de Raphinha aos relacionados e do jovem Lamine Yamal que pode ganhar a chance no time titular.

Celta de Vigo

O comandante terá o o desfalque apenas de Franco Cervi que se encontra lesionado, o atacante Anastasios Douvikas pode ganhar vaga no setor ofensivo do esquema tático.

Prováveis escalações

Barcelona: Ter Stegen; Cancelo, Koundé, Christensen e Balde; Gündogan, Franck de Jong e Gavi; Yamal, Lewandowski e João Félix. Técnico: Xavi

Celta de Vigo: Villar; Nunez, Starfelt e Dominguez; Mingueza, Beltran, De la Torre e Ristic; Douvikas, Iago Aspas e Bamba. Técnico: Rafa Benítez.

Arbitragem

Árbitro: Mario Melero López

VAR: Alejandro José Hernández Hernández