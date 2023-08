Com gol de Bellingham, Real Madrid vence Celta e segue na liderança de LaLiga

Jogando no Estádio de Balaídos, o Celta recebeu o Real Madrid na noite da última sexta-feira (25), na partida válida pela terceira rodada de LaLiga. Em campo, com direito a dois gols anulados, um de cada time, e um pênalti perdido por Rodrygo, o nome do jogo foi Bellingham, que marcou o gol dos visitantes e seu quarto na competição.

Bellingham marca e o Madrid vence!

A partida começou intensa, pois logo aos dois minutos, No cruzamento na área Kepa saiu no meio da disputa e tirou a bola de soco para a entrada da área, onde Beltrán pegou o rebote, chutou forte e mandou no canto direito, com desvio, para o fundo do gol. Mas no lance onde Kepa saiu de soco, Larsen puxou a camisa do goleiro e o gol foi anulado após a revisão do VAR.

Com cinco minutos Valverde, pela direita, arrancou e chutou da entrada da área, para uma defesa em dois tempos de Villar. Aos 42 Bellingham conseguiu o passe pelo meio da defesa e achou Joselu sozinho na grande área, mas ele estava impedido e o gol marcado pelo atacante foi anulado.

A próxima chance de perigo foi com 44 minutos, quando Bamba recebeu o passe na esquerda, invadiu a área, tirou Carvajal do lance e bateu cruzado, mas pela esquerda do gol!

Aos 16 minutos, já no segundo tempo, Rodrygo fez a jogada pela esquerda, cruzou para o meio, onde Bellingham tentou o domínio, mesmo caindo, e Valverde chegou batendo pela direita do gol. Com 18, na roubada de bola no campo de ataque Larsen deixou a bola para Mamba, que devolveu para Larsen, mas ele bateu por cima do gol!

Com 20 minutos Rodrygo foi derrubado por Villar na área, ganhando uma penalidade máxima. Ele mesmo bateu, no canto direito, mas Villar espalmou e salvou o Celta!

A resposta do Celta veio aos 24, com Manu recebeu o passe na esquerda e cruzou para Iago Aspas, que cabeceou pela esquerda do gol, com Larsen quase desviando, não conseguindo por centímetros!

Então, com 35 minutos, no escanteio vindo da direita, a bola foi desviada na primeira trave e Bellingham apareceu na segunda trave para se jogar na bola e desviar para o fundo do gol!

Próximos jogos

O Celta volta a campo na sexta-feira (01), às 17h, quando visita o Almería. O Real Madrid joga no sábado (2), às 11h15, quando recebe o Getafe.