Em jogo eletrizante, Athletic Bilbao vence Real Betis em LaLiga

Na noite deste domingo (27), Athletic Bilbao venceu a equipe do Real Betis pelo placar de 4 a 2, em duelo válido pela 3° rodada de LaLiga. Os autores dos gols do time do País Basco foram Mikel Vesga duas vezes, Guruzeta e Unai Gomez. Os visitantes marcaram com William José e Isco.

Primeiro etapa de cinco gols

Quem começou dando as cartas do primeiro tempo foi a equipe do Betis. Logo aos 2 minutos de jogo em uma jogada com toque de sorte, Ayoze Pérez dividiu a bola e ela foi sobrar nos pés de Willian José que finalizou de dentro da área para abrir o placar.

Não demorou muito e aos 9 minutos, Aitor Ruibal recebeu um lindo lançamento e achou Isco livre na entrada da área que finalizou de chapa pra aumentar o marcador, 2 a 0.

Depois disso os donos da casa mandaram na partida. Aos 12 minutos se não fosse a trave, o zagueiro Vivian teria encoberto o goleiro Rui Silva. Com 28 minutos de jogo o árbitro marcou pênalti em Nico Williams, Mikel Vesga foi pra bola e diminui a diferença.

Pouco minutos depois a trave voltou a salvar os visitantes, dessa vez em chute de Muniain. No minuto 43, outro pênalti para o Athletic, novamente sofrido por Nico Williams e novamente cobrado por Mikel Vesga e deixou, que tudo igual.

Antes que o primeiro tempo acabasse, o Bilbao ainda conseguiu virar o jogo para 3 a 2. Iñaki Williams achou Guruzeta sozinho na área, que só teve o trabalho de estufar a rede.

Athletic Bilbao controla a segunda etapa e conquista os três pontos

No segundo tempo o Athletic jogou de forma concentrada, minando a partida do Real Betis.

Marcando em cima e cometendo faltas técnicas o jogo ficou frio na maior parte do tempo.

Era nítido que o Betis sentiu bastante a virada que sofreu ainda na primeira etapa.

Modificações foram feitas nos dois times, surtindo efeito apenas para os mandantes. Que baixaram as suas linhas em busca de um contra ataque.

Perto do final do jogo, Unai Gomez aproveitou o rebote do goleiro e marcou, dando números finais a partida, 4 a 2 para o time Basco.

Sequência

Os times voltam a campo no próximo fim de semana pela 4° rodada de Laliga. No sábado (02), o Real Betis vai enfrentar o Rayo Vallecano, às 16h, no estádio Benito Villamarín . Já o Athletic Bilbao jogará contra o Mallorca, no domingo (03), às 11h15, no Iberostar Estádio.