Xavi reconhece jogo ruim e cita jogo na base da fé para vitória do Barcelona

Tudo parecia caminhar para uma derrota. Entretanto, em um dia que não foi brilhante, o Barcelona contou com três gols em oito minutos,a reta final, e conseguiu a virada, de 3 a 2, sobre o Celta de Vigo, no Estádio Olímpico Lluís Companys, e assim assegurou sua invencibilidade em LaLiga, graças aos dois gols de Lewandowski e de João Cancelo.

Xavi reconheceu que não foi uma boa partida dos Culés, mas confessou que o time acreditava na reviravolta e que é preciso se apegar nisso, quando as coisas não estão a seu favor.

"Um retorno espetacular. A circulação não foi como nos outros jogos, analisaremos mais tarde, mas a equipe mostrou uma fé brutal. Nós realmente acreditamos até o fim. Jogamos com fé, com coragem. Vamos analisar os erros. É uma volta da fé, da vontade de vencer. Quando você não joga bem, você tem que se ater a essas coisas".

O comandante blaugrana destacou a participação de Gavi. O meia entrou aos 36 do primeiro tempo, no lugar de De Jong, que acabou sentindo e mancando em boa parte. O jovem meia foi o responsável pelo passe decisivo a Cancelo, que garantiu a liderança provisória do Barça.

"Estávamos arriscando cada vez mais. Não havia outra opção. Ficamos com dois zagueiros e depois jogadores ofensivos. Tivemos que correr riscos e acabou bem. Gavi pode jogar em qualquer lugar. Principalmente como meio-campista. Se tivermos que personalizar o retorno de alguém, é Gavi. Mas foi toda a equipe. Os 80 minutos foram um golpe. Normalmente o Barcelona não superava isso".

Xavi ainda tentou explicar sobre o pocisionamento de Raphinha e Yamal, mas reconheceu, novamente, que não o dia.

"A ideia era que Raphinha e Yamal pudessem trocar de posição. No jogo posicional as posições devem ser ocupadas. Temos que jogar melhor, não foi o melhor jogo”.

Com o resultado, o Barcelona chega aos 88% de aproveitamento e dorme na liderança de LaLiga, somando 16 pontos. Porém, poderá ser ultrapassado pelo rival Real Madrid, que fará o clássico madrilenho contra o Atlético de Madrid.