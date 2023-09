Bayer Leverkusen bate Mainz e assume liderança provisória da Bundesliga

Na caça ao Bayern de Munique, o Bayer Leverkusen fez o seu dever de casa e, como um visitante indigesto, venceu o Mainz 05, por 3 a 0, na Mewa Arena, pela sexta rodada da Bundesliga, e assumiu a ponta da tabela.

Com 88% de aproveitamento, os Leões vivem o seu melhor momento, mantém a invencibilidade e assumem a liderança do alemão, com 16 pontos, um recorde em seis jogos. No entanto, poderá ser ultrapassado pelo Bayern de Munique, que ainda joga na rodada. Já os 05 amargam a última colocação, em 18º, com um pontinho conquistado, além de ter um aproveitamento de 5%.

Foto: Divulgação/Bayer Leverkusen

O time de Xabi Alonso contou com uma ajudinha do adversário para marcar o seu primeiro tento. Frimpong foi aberto na direita e cruzou rasteiro. O zagueiro tentou afastar de carrinho e acabou mandando para o próprio gol. Depois do intervalo, aos 59, Grimaldo cobrou falta direta com maestria, não dando nenhuma chance para Zentner. A conta foi fechada por Hofmann. Adli cruzou da segunda e o camisa 7 bateu de chapa, sem nenhuma marcação.

O Bayer Leverkusen entra em campo pela Europa League, onde encara o Molde, da Noruega, no Aker Stadion, na quinta-feira (5). O Mainz 05 encara o Borussia Mönchengladbach, na próxima sexta-feira (6), no Borussia-Park, às 15h30 (de Brasília), pela Bundesliga.