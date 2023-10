Cléo Silva avalia primeiro mês no futebol do Iraque e enaltece adaptação em virtude de outros brasileiros no clube

Aos 33 anos, o atacante Cléo Silva tem em 2023 sua primeira experiência no futebol do exterior. Ele foi contratado recentemente pelo Zakho, do Iraque, após ser um dos principais destaques do Brusque no vice-campeonato catarinense e também na largada da Série C.

Nesta semana, Cléo Silva completou um mês na nova equipe. Durante 15 dias, ele participou de parte da pré-temporada do clube que foi realizada na cidade de Antalya, na Turquia. Na estadia em solo turco, o Zakho fez três amistosos e Cléo Silva foi titular em todos os compromissos.

“Foi um período muito bom de pré-temporada na Turquia. Estamos numa crescente a cada dia e principalmente entendendo a metodologia de trabalho do treinador. Fiquei feliz que fui titular em todos os amistosos e espero seguir assim quando começarem as competições oficiais”, declarou o atacante, que no futebol brasileiro já defendeu clubes como: Joinville, Operário, Luverdense, Novorizontino, Cuiabá, Boa Esporte e Botafogo de Ribeirão Preto.

Vale destacar que Cléo Silva não é o único brasileiro no elenco do Zahko. Junto com ele estão mais cinco compatriotas, o que, logicamente, facilita na adaptação.

“Certamente se chegasse aqui sozinho seria muito mais difícil. Porém, com mais cinco brasileiros facilita bastante na questão de um passar as instruções para os outros e também para juntos conseguirmos ter uma adaptação tanto dentro, quanto fora de campo. A cultura é muito diferente”, explicou o atleta.

Com um mês completado na nova casa, Cléo Silva garante que está preparado para uma grande temporada no Iraque, que iniciará oficialmente agora no mês de outubro.

“Após os dias na Turquia nós retornamos ao Iraque e entramos agora na reta final da pré-temporada. Tem sido uma experiência muito boa e estou confiante em fazer uma grande temporada, principalmente porque já deu para ver um bom entrosamento do time”, finalizou.