Cléo Silva comemora vitória do Brusque após se recuperar de lesão: “Muito bom estar de volta”

Após pouco mais de um mês afastado dos gramados devido a uma lesão sofrida na final do Campeonato Catarinense,, o atacante Cléo Silva retornou à equipe no duelo contra o Volta Redonda,, pela Série C,, e ajudou o seu time a sair de campo com o resultado positivo.

Jogando diante dos seus torcedores, o Brusque venceu o Volta Redonda pelo placar de 3×2 e subiu para a sexta colocação na tabela de classificação com seis pontos conquistados.

“É muito bom estar de volta, ainda mais ajudando a equipe a conquistar um importante resultado. A Série C é uma competição altamente equilibrada e não podemos vacilar, principalmente jogando dentro de casa”, analisou o atacante.

Com quatro gols na temporada, Cléo Silva foi um dos destaques da equipe que ficou com o vice-campeonato estadual. Tendo disputado a Série B no ano passado, o Brusque espera retornar à divisão ainda nesse ano.

“Nosso objetivo é voltar à Série B. Temos um grupo que se conhece há algum tempo e uma base de equipe formada. Chegaram algumas peças importantes e temos todas as condições de brigarmos por uma das quatro vagas”, finalizou o jogador.

O próximo desafio do Brusque será contra o CSA, em Alagoas, no sábado (20), às 19 horas.