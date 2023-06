Titular em vitória do Brusque, Cléo Silva comemora resultado e projeta sequência fora de casa pela Série C

O Brusque voltou a vencer pela Série C. No último sábado (24), a equipe catarinense superou o Floresta por 2 a 0, no estádio Augusto Bauer. Titular do Bruscão na partida, o atacante Cléo Silva valoriza o resultado.

“Foi um jogo difícil, mas conseguimos impor o nosso ritmo e conquistar esse importante resultado diante do nosso torcedor. O grupo todo está de parabéns. Agora é seguir trabalhando forte para os próximos desafios”, disse o camisa 7.

Cléo Sìlva também projeta a sequência do Brusque no Brasileirão. Após a vitória sobre o Floresta, o Quadricolor terá dois jogos fora de casa, contra Paysandu e Botafogo-PB, respectivamente. O duelo com o time paraense está marcado para o próximo sábado (1), às 19h, e será válido pela 11ª rodada da Série C.

“Vamos ter dois jogos muito difíceis pela frente, mas o grupo chega motivado em pontuar fora de casa. Estamos focados no duelo com o Paysandu, em fazer mais uma grande partida para buscar outro resultado positivo”, concluiu o atacante, presente em oito dos dez jogos que o Brusque disputou neste Brasileirão.