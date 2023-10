"Espero que ele jogue o máximo que puder", destaca Scaloni sobre Messi

Na última terça-feira (17), a Seleção Argentina foi até Lima enfrentar o Peru em jogo válido pela quarta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A equipe venceu por 2 a 0, com dois gols de Lionel Messi.

A partida foi decidida ainda no primeiro tempo com dois gols de Messi. O técnico argentino comentou sobre a volta do atacante no time titular. “Vi o Leo como se ele não tivesse se lesionado ou como se não tivesse sido parado. Ele joga de uma forma muito marcada que o beneficia. O mais importante é que ele esteja saudável, então ele administra os minutos sozinho.”

"Espero que ele jogue o máximo que puder porque todos ficam felizes em vê-lo em campo", completou o treinador.

Scaloni também falou sobre a mentalidade da equipe. Para ele a seleção continua competindo e com uma mentalidade vencedora mesmo depois de conquistar a última Copa do Mundo. "É gratificante vê-los assim e ver que entenderam a mensagem: o futebol continua, a vida continua e temos que continuar competindo."

“Resgatei a vontade de continuar a competir, de não adormecer, de continuar a querer vencer. Isso é o que a Seleção Nacional tem de melhor. vai pela mesma causa."

Messi também concedeu entrevista e também falou sobre a mentalidade da equipe. “Como aconteceu conosco depois da Copa América, esse time foi muito mais. No nível de jogo acho que crescemos, que nos libertamos, porque havíamos vencido e depois da Copa do Mundo, tendo vencido, muito mais. muito confiante, muito solto. Não importa onde ele jogue ele é o protagonista, ele tem a bola, nos sentimos bem. Curtimos assim, espero que continuemos crescendo e sendo protagonistas."

A primeira pergunta o atacante respondeu foi uma comparação entre essa seleção argentina e o Barcelona de Guardiola.

“Acho que me perguntei outro dia, esse time é impressionante e continua crescendo, jogo após jogo. Mas acho que esse time está muito próximo pelo que mostrou, por ter sido campeão da América, do mundo. Isso tem muito mérito. Temos grandes jogadores, quem quer que jogue, não se nota porque o estilo de jogo muito marcado play, que nos identifica muito “Gostamos de fazer e esperamos continuar neste caminho”.

Na próximas rodadas a Argentina enfrenta o Uruguai e a Seleção Brasileira no Maracanã. Scaloni falou sobre os próximos jogos. “Enfrentaremos os próximos jogos da mesma forma. Os rivais vão dificultar-nos as coisas, mas jogaremos sempre da mesma forma”.