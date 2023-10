Roger Schmidt ressalta objetivo do Benfica: "Nosso dever é jogar em alto nível"

O calendário do futebol de clubes volta ao normal neste fim de semana. Em Portugal, não é diferente, e as equipes estão focadas na Copa de Portugal. O Benfica entra em campo nesta sexta-feira (20), às 12h30 (horário de Brasília), contra o Lusitânia, em jogo válido pela terceira rodada.

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (19), o técnico Roger Schmidt comentou que a ambição do clube da capital portuguesa é jogar um futebol de alto nível, para assim poder conquistar os torneios em que participa.

"Motivar jogadores para jogar futebol é sempre uma questão especial, pois eles adoram jogar e jogar bem. No entanto, nos jogos da Taça, quando enfrentamos equipes de divisões inferiores, há a possibilidade de subestimar o adversário. Por isso, às vezes ocorrem surpresas nesses jogos. O que espero dos meus jogadores é que respeitem sempre o adversário e deem o seu melhor em campo. Quando vestimos a camisola do Benfica, nosso dever é jogar um futebol de alto nível e dar o máximo para vencer o jogo. Isso é algo que sempre espero, especialmente em jogos desse tipo", comentou o treinador do Benfica.

"O primeiro jogo após a pausa para os jogos das seleções nacionais é sempre um pouco especial, mas quando se joga um desafio de Taça numa sexta-feira à tarde nos Açores, torna-se ainda mais especial. É evidente que precisamos estar bem preparados para este jogo, pois também temos muita ambição nesta competição. Nosso objetivo é vencer este torneio. É um jogo de Taça e, às vezes, na primeira eliminatória, enfrentamos equipes de divisões inferiores. Isso sempre representa um desafio, já que essas equipes não têm nada a perder. Para elas, é uma grande motivação, mas também estamos muito motivados", disse Roger Schmidt.

"Devemos fazer algumas distinções entre os casos. Alguns jogadores chegaram no início da semana, enquanto outros, como Nico Otamendi, David Neres e Trubin, chegaram hoje, quinta-feira, 19 de outubro. Precisamos equilibrar o uso deles para não sobrecarregá-los e dar oportunidade a outros jogadores. Acredito que temos uma equipe bem preparada para fazer isso, com um equilíbrio adequado. Felizmente, o tempo está um pouco melhor nos Açores, diferente do que está acontecendo em Lisboa no momento. Estamos prontos para um jogo de Taça difícil."

Foto: Divulgação/Benfica

"Temos alguns jogadores lesionados, como Kökcü, Bah e Di María. Eles não estarão prontos para jogar amanhã [sexta-feira], mas esperamos que se recuperem a tempo para o jogo de terça-feira [contra o Real Sociedad]. É uma questão em aberto. Neres, Otamendi e Trubin chegaram hoje [quinta-feira] e não estarão disponíveis para a equipe amanhã [sexta-feira]. Dito isso, já precisamos fazer algumas alterações na escalação inicial. Vejo isso como uma grande oportunidade. Nas próximas três semanas, teremos sete jogos em várias competições, e precisaremos de todo o plantel. É um momento propício para os jogadores menos utilizados mostrarem o seu valor. Estou ansioso para ver um bom desempenho no jogo de amanhã [sexta-feira].

"Em primeiro lugar, estou muito feliz por ele ter permanecido nesta época. Foi uma decisão clara do Benfica, e agora cabe ao jogador e às pessoas do Clube discutirem esse tópico. Conheço o Rafa. Ele tem ideias claras, e caso queira fazer algo diferente no final de sua carreira, tomará essa decisão. No momento, estou completamente focado nesta época e em apoiá-lo da melhor maneira possível para que ele tenha uma temporada de alto nível. No final, ele tomará a sua decisão. Aqui, no Benfica, todos gostariam que ele ficasse, talvez até o final de sua carreira, mas também temos que respeitar que um jogador da sua idade e com a sua história no Clube pense no futuro. Conversei com o Rafa no início da pré-temporada, e ele sempre foi muito honesto comigo, bem como consigo mesmo. Vamos ver o que acontece", concluiu o comandante do Benfica.

O JOGO:

Benfica encara o Lusitânia nesta sexta-feira (20), às 12h30 (horário de Brasília), no Estádio João Paulo II, em Açores, em Portugal, em confronto válido pela terceira rodada da Taça de Portugal.