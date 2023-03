Roger Schmidt comemora classificação do Benfica: "Importante que os benfiquistas estejam felizes"

Após a vitória do Benfica por 5 a 1 contra o Club Brugge pela partida de volta da Champions League, o técnico alemão Roger Schmidt concedeu entrevista coletiva. O treinador se disse muito feliz pelo desempenho da equipe e comemorou sua inesperada carreira de treinador.

"Estou muito contente por ser treinador desse time. É um grande dia. A Champions Leage é a competição mais importante da Europa e nós fazemos parte das oito melhores equipes. É excelente para o Benfica. Para muitos jogadores é a primeira vez que chegam a esta fase. Quanto à minha carreira, eu era engenheiro não fazia parte dos meus planos ser treinador. Mas depois eu é que tive que convencer a minha esposa a me deixar começar a ser treinador. Ela hoje estava na arquibancada e acho que está feliz pelo fato de eu ser treinador. É muito importante que os benfiquistas estejam felizes."

Roger também fez questão de destacar o bom desempenho do atacante Gonçalo Ramos, que marcou dois gols e deu uma assistência na goleada sobre os belgas.

"Está em ótima forma, precisava disso depois da lesão. Tem marcado muitos gols. Gosto do fato de ele ser um atacante muito completo, trabalha muito para o time. Mesmo defensivamente, pressiona muito. E depois é recompensado com gols. Está demonstrando que é um atacante moderno com todas as habilidades. Mas não foi o único a jogar muito bem hoje. Todos eles estiveram muito bem em campo."

Nas Quartas

O Benfica agora aguarda o sorteio das quartas da Champions League, onde irá conhecer seu adversário na maior competição do continente.