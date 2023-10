Vivendo grande momento, Pito projeta nova temporada da Champions League de Futsal pelo Barcelona: “Estamos preparados”

O Barcelona vai para a sua sétima participação consecutiva na UEFA Futsal Champions League, buscando deixar para trás o desempenho na temporada passada. A equipe foi eliminada de forma precoce e não conseguiu se classificar para a grande final.

Entre os principais nomes da competição está o jogador Pito, camisa 10 do Barcelona. O brasileiro foi um dos destaques na temporada passada e foi campeão, MVP e melhor pivô da Liga da Espanha, e, agora espera que essa boa fase ajude na nova temporada da mais alta competição continental com o Barça.

“Sabemos que a nossa última campanha não foi como o esperado. Era o nosso principal objetivo na temporada e nós não conseguimos alcançar. Mas, acredito que isso tenha servido também de aprendizado para gente e mesmo com essa queda, nós conseguimos virar a chave e focar nas outras competições, e conquistar a nossa vaga novamente para superar as dificuldades neste ano”, comentou Pito.

Mesmo com a eliminação, os catalães conseguiram conquistar títulos na temporada, foram campeões da Liga Nacional da Espanha, garantindo vaga para a Champions League de Futsal. Além disso, conquistaram a Copa da Catalunha, a Supercopa da Espanha e a Copa do Rei.

“Eu fico muito contente em poder ajudar a equipe e espero que continue assim. Agora o objetivo é já começar bem esse campeonato, manter o foco e trabalhar para conquistarmos essa competição novamente. Na nossa cabeça o foco é sempre ser campeão, ainda mais de um título tão importante como a Champions”, afirmou.

Fotos Divulgação/ Barcelona

O grupo do Barcelona conta com Luxol St Andrews, de Malta; Loznica, da Sérvia; e Anderlecht, da Bélgica. Os três primeiros colocados classificam-se para outro agrupamento de onde sairão os semifinalistas da competição. O primeiro compromisso do Barcelona na competição será contra o Luxol St Andrews, no dia 25 de outubro, às 12h30 (de Brasília). Para Pito, a equipe catalã vem preparada para fazer uma boa temporada.

“Estamos preparados para lutar a cada jogo e dar o nosso melhor. O time está bem entrosado, conseguimos conquistar a Liga da Espanha fazendo boas partidas. Sabemos que será um campeonato muito disputado, mas estamos preparados para tudo”, finalizou o pivô.

Fotos Divulgação/ Barcelona

Pito vive um grande momento na carreira. Além do destaque no Barça, foi o grande nome da Seleção Brasileira no título da Copa das Nações de Futsal, disputado em Sorocaba, no interior de São Paulo, em setembro deste ano. O camisa 10 foi o artilheiro da competição, com quatro bolas na rede.