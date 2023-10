Uma rodada com dois jogos grandes e uma disputa muito aberta pela liderança em LaLiga

LaLiga chega em sua 10ª rodada neste fim de semana. Será uma disputa interessante para assumir a liderança do campeonato. Real Madrid, Girona e Barcelona vem disputando desde o início para ver quem é o melhor time da competição. Já os três piores clubes são: Celta de Vigo, Granada e Almería.

Osasuna x Granada

A primeira partida da 10ª rodada de LaLiga chega com tudo nesta sexta-feira (20). O penúltimo colocado Granada enfrenta o Osasuna que está no meio da tabela. Ambos os times vem de derrota e buscam a reabilitação na tabela. Osasuna é mais time e deve vencer em casa.

Real Sociedad x Mallorca

Um dos melhores times dos últimos anos em LaLiga o Real Sociedad vem de derrota e em casa vai enfrentar um Mallorca que vem de um empate. Tudo indica que a Sociedad vai abrir o placar muito rapidamente em casa contra o Mallorca que não conseguiu montar um time de nível de primeira divisão e está enfrentando problemas para permanecer bem na tabela.

Getafe x Betis

O Getafe jogará em casa contra um Betis que nos últimos anos tem conseguido se classificar para competições de nível internacional. Teoricamente o time visitante tem altas chances de vencer fora de casa e encostar ainda mais nos líderes. Porém, terão quatro desfalques importantes: Marc Bartra (Operação ao tendão de Aquiles), Luiz Henrique(Lesão desconhecida), Youssouf Sabaly (Lesão muscular), Nabil Fekir (Lesão no joelho).

Sevilla x Real Madrid

O confronto mais badalado da rodada será na casa do Sevilla que para essa temporada passou por reformulação e não conta mais com jogadores que poderiam ser cinco estrelas na Europa. Com isso o Real conseguirá vencer fora de casa com certa facilidade e para isso precisa contar com um jogo em alto nível de Vini JR e com seu craque Bellinham.

Celta de Vigo x Atlético de Madrid

Na partida do antepenúltimo contra o 4º colocado teremos grande chance da vitória do time da casa e sua reabilitação no campeonato. O Atlético comumente, assim como o São Paulo, é um time perito em reabilitar equipes com campanhas pífeas. O ténico Diego Simeone terá certos problemas para escalar sua equipe e conta com esta lista de lesionados: Vitolo(Lesão no joelho), Çağlar Söyüncü(Problemas na virilha), Thomas Lemar(Rotura do tendão de Aquiles), Pablo Barrios(Problemas musculares), José María Giménez(Lesão muscular)

Las Palmas x Rayo Vallecano

Em confronto equiilibrado entre o 10º e o oitavo colocados no Campeonato Espanhol o Las Palmas vai ter problemas severos para escalar uma boa equipe e conta com as baixas de Sandro Ramírez(Pancada na coxa), Fabio González(Lesão tornozelo),Eric Curbelo(Lesão muscular), Nuke Mfulu (Lesão muscular), Alberto MoleiroLesão na coxa), Julián Araujo(Lesão muscular), Benito Ramírez(Lesão na coxa). Já o Rayo vai ter somente um desfalque Randy Nteka (Rotura no tendão do adutor) e por isso é favorito no jogo.

Girona x Almería

A surpresa do campeonato, o segundo colocado Girona, mais conhecido como time golfinho, aqueles animais que vem fazem uma gracinha e depois afundam, vai receber o lanterna da competição e diferente de outros anos é com certeza o favorito e conta bons jogadores para fazer uma ótima campanha.

Villarreal x Alavés

O jogo da galerinha de baixo da tabela. O Villarrreal vai basicamente completo para o jogo e com o foco em outra competição. Este portanto é o único tópico que tira da equipe a condição de ser favorito neste jogo. Em compensação o Alavés já começou a jogar pela sua vida na competição e vai com foco total e com três desfalques. Sintomas de jogo morno.

Barcelona x Athletic de Bilbao

Uma das melhores partidas da rodada. O Barcelona recebe o Bilbao e vai com força máxima tem mais time deve vencer. Tem sido a terceira melhor equipe da competição. Já o Bilbao, vem sofrendo para se manter na parte de cima da tabela e precisa de qualquer jeito da vitória.

Valencia x Cádiz

Valencia começou muito bem a temporada mas começa a murchar e com isso não passa confiança para seus torcedores. Vai ter muitos desfalques e com isso não deve desempenhar mais uma vez seu melhor futebol, com isso, o áadiz deve vencer a partida com seu time basicamente completo e subir mais na tabela.