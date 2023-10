Com doblete de Morata, Atlético vence o Feyenoord de virada na Champions League

Em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League, o Atlético de Madrid venceu o Feyenoord em casa por 3 a 2, em partida marcada por virada, muita emoção e 5 gols.

Primeiros minutos quentes

A partida começou em alta voltagem, os visitantes abriram o placar logo aos 6 minutos de partida, quando Hermoso fez gol contra o próprio patrimônio, deixando o Feyenoord em vantagem. Mas os Colchoneros acabaram rapidamente com a alegria dos comandados de Arne Slot, com Álvaro Morata, aos 14 minutos, o gol passou por revisão do VAR, a arbitragem optou por validar o tento.

Com um time muito organizado, os holandeses novamente ficaram à frente do placar, com Hancko, em bela finalização dentro da área, fazendo 2 a 1.

Griezmann deixa tudo igual nos acréscimos

O Atlético de Madrid se mostrou um time apático à frente do Feyenoord, que apresentou uma equipe muito bem treinada por Arne Slot. Os holandeses tiveram o domínio da primeira etapa, com mais posse de bola e finalizações, mas viu os Colchoneros igualarem o placar ainda nos acréscimos dos primeiros 45 minutos.

Após cobrança de escanteio, a bola caiu nos pés do brasileiro Samuel Lino, que novamente mandou na confusão para dentro da área. Witsel disputou, mas foi Griezmann quem emendou uma bicicleta e igualou tudo de novo: 2 a 2 e placar final do primeiro tempo.

Virada na segunda etapa

Com cenário parecido dos primeiros 45 minutos, os Colchoneros exploraram muito bem os contra-ataques, e se mostraram encaixados ofensivamente, mas na parte defensiva ainda apresentam falhas e pontos para serem corrigidos. No retorno para o segundo tempo, o Atlético de Madrid não demorou para ficar novamente em vantagem, o artilheiro Álvaro Morata, que marcou seu segundo gol na partida, colocando o Atlético em vantagem de 3 a 2.

Os holandeses até tentaram e criaram oportunidades para não saírem derrotados, mas os comandados de Simeone conseguiram segurar bem, e garantiram a vitória por 3 a 2, no Metropolitano.

Como fica?

Com a vitória, o Atlético de Madrid soma 4 pontos na tabela e assume a liderança do grupo E, com o Feyenoord na cola, com 3 pontos. O grupo ainda terá sua rodada completa com o jogo entre Celtics e Lazio.

Calendário

Ambas equipes voltam a campo neste domingo pelas ligas nacionais, os espanhóis recebem a Real Sociedad, enquanto os holandeses Zwolle. Já pela competição continental, a terceira rodada da fase do grupo E ocorre no dia 25, Atleti visita o Celtics e o Feyenoord visita a Lazio.