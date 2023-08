Artilheiro da equipe e melhor ala na Espanha, Lucão projeta próxima temporada: “Me sinto pronto”

O ala brasileiro Lucão, de 26 anos, é um dos destaques para a próxima temporada de futsal na Espanha. O Cartagena, clube do jogador, estreia no próximo dia 02 de setembro contra o Noia, às 13h (horário de Brasília), pela Liga Nacional.

Na temporada passada, a equipe de Lucão terminou em terceiro lugar geral na primeira fase. Mas acabou sendo eliminada pelo Movistar Inter nas quartas de final, ao perder por 2 a 0.

"Estou muito animado com o novo ano, e também muito feliz em voltar. Será uma temporada difícil, com a competitividade alta na Liga, mas temos muita confiança no nosso trabalho. Ano passado classificamos bem, mas esporte é detalhe. Aprendemos com os erros e evoluímos. Vamos em busca de algo ainda maior ", disse Lucão.

Foto: Arquivo pessoal

O jogador do Cartagena ficou em segundo lugar na escolha do MVP da temporada 22/23, atrás apenas de Pito, do Barcelona. Além disso, o ala foi o terceiro jogador com mais gols no torneio, sendo 24 gols, em 29 jogos. Para terminar a prateleiras de prêmios, foi eleito o melhor ala direito da Liga.

"Individualmente eu me destaquei bastante, consegui colher os frutos do meu trabalho no dia a dia. Me sinto mais maduro e pronto para esta temporada. Espero mostrar essa evolução na quadra, mas sem esquecer do principal objetivo, que é o coletivo. Ganhar títulos e ajudar meu time", responde o ala.

No Brasil, Lucão teve passagens por Portuguesa e Corinthians, onde ficou até 2017. Após o período no Timão, ele rumou em direção à Europa, onde atuou pelo Novo Vrijeme, da Croácia de 2017 até 2020 e depois se transferiu para o Cartagena da Espanha, onde permanece até hoje.