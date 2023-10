Show dos Touros! RB Leipzig atropela Colônia e vence mais uma na Bundesliga

RB Leipzig e Colônia se enfrentaram em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Alemão na tarde deste sábado (28). O massacre dos mandantes contou com dois gols de Openda, e outros quatro de Timo Werner, Sesko, Baumgartner e Raum.

RB Leipzig domina o primeiro tempo e abre 4 a 0

O primeiro tempo do confronto foi de um time só, o RB Leipzig dominou as ações e castigou a defesa do Colônia nos 45 iniciais. Antes dos 10 minutos, Openda e Xavi Simons finalizaram com perigo ao gol adversário. Essas ofensivas já davam um “gostinho” de como seria a intensidade dos mandantes na partida. Logo depois, aos 14, Haidara foi agarrado dentro da área e o juizão assinalou penalidade máxima. Timo Werner foi para a bola e abriu o placar para os donos da casa.

O gol cedo e os espaços cedidos pelo Colônia, trouxeram confiança aos Touros, que continuava, a todo momento, ocupando o campo de ataque.

A partir dos 40 minutos da primeira etapa, o RB Leipzig foi avassalador. Com dois tentos de Openda, o segundo em bela jogada junto do habilidoso Xavi Simons, e outro gol de Raum, a equipe mandante ampliou o resultado e foi para o vestiário vencendo por 4 a 0.

Segundo tempo de controle e castigo final

A segunda metade foi perfeita para os mandantes. Diante da goleada sofrida, a equipe do Colônia parecia se preocupar mais em não tomar o quinto, do que em tentar uma reação. Por isso, a tônica dos últimos 45 minutos foi de controle dos Touros, uma hora ou outra oferecendo perigo e obrigando o goleiro Schwaebe a trabalhar.

A partida se encaminhava para o apito final e o placar aparentava ficar nos quatro gols. Porém, assim como no primeiro tempo, os minutos finais castigaram os visitantes. Sesko e Baumgartner ampliaram para seis, não deixando a etapa final passar em branco.

Como fica?

A vitória levou o RB Leipzig à quarta colocação, com 20 pontos. O time ainda espera o jogo do Borússia Dortmund, que possui a mesma pontuação, em quinto lugar. Por outro lado, o Colônia já se vê em situação de desespero, a equipe ocupa a vice-lanterna, com apenas quatro pontos.

Próximos compromissos

As duas equipes voltam a campo na próxima terça-feira (31), pela Copa da Alemanha. O RB Leipzig enfrenta o Wolfsburg, enquanto o Colônia pega o Kaiserslautern, da segunda divisão, ambos como visitantes.

Curiosidade

Diferente do que muitos pensam, a sigla RB no nome do Leipzig não significa Red Bull, mas sim RasenBallsport, que significa esporte com bola na grama, traduzindo. Tal nome foi escolhido por conter as mesmas iniciais da marca.