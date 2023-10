Em jogo movimentado, Borussia Dortmund bate Newcastle fora de casa pela UEFA Champions League

Em um dos confrontos mais esperados da 3ª rodada da fase de grupos da UEFA Champions League 2023/24, o Newcastle recebeu o Borussia Dortmund no St. James Park, em partida valida pelo grupo F, o grupo da morte. Após uma partida muito movimentada e cheia de emoções, o Dortmund foi quem saiu vencedor, por 1 a 0, gol de Nmecha.

Primeiro tempo movimentado

O duelo começou com alta velocidade e com as equipes seguindo fielmente suas estratégias. O Newcastle, empurrado pela sua torcida, retinha mais a bola e explorava as laterais com Almirón pela direita e Gordon pela esquerda. Já o Dortmund, explorava a velocidade nos contra-ataques com Malen.

As chances foram aparecendo uma atrás da outra logo no início. Aos 2, Malen arrancou pela esquerda e finalizou, mas parou em Nick Pope. Na sequência, Joelinton finalizou colocado, mas Kobel fez a defesa.

Aos 10, Nick Pope fez milagre. Malen, novamente, recebeu na área e finalizou, Pope espalmou e deu rebote, Fullkrug aproveitou e encheu o pé, mas o goleiro dos donos da casa defendeu novamente e salvou os Magpies. O Newcastle respondeu três minutos depois. Gordon foi lançado na velocidade pela esquerda, entrou na área e finalizou, mas parou em defesa incrível de Kobel.

Após os primeiros minutos eletrizantes, as equipes perderam um pouco da velocidade e o jogo ficou mais cadenciado, porém, ainda muito interessante.

Porém, aos 45, após belo contra-ataque, Schlotterbeck cruzou pela esquerda e achou Nmecha, que de primeira, marcou belo gol para os alemães.

A posse de bola na primeira etapa acabou muito parecida, com leve vantagem para a equipe da casa. Porém, os alemães possuíam mais finalizações, 10 a 4, e levaram a vantagem para o intervalo.

12º jogador alemão

Na segunda etapa, os Magpies tentaram emplacar uma pressão em busca do empate. Porém, muito bem postados, os comandados de Edin Terzic se mantiveram sólidos na defesa, com grande atuação de Nico Schlotterbeck e do goleiro suíço Kobel.

Mesmo com domínio da posse de bola, a equipe inglesa só criou chances no final da partida, parando no travessão por duas vezes. Aos 86, Wilson desviou de cabeça após cobrança de falta de Targett e a bola caprichosamente explodiu na trave. Já nos acréscimos, o incansável Gordon recebeu na área, ajeitou e finalizou, a bola desviou na zaga e encobriu Kobel, porém, parou na trave mais uma vez.

Contando com a ajuda do travessão, o Dortmund conquistou sua primeira vitória nesta edição da Champions e subiu duas colocações.

Tabela

Após a partida, o grupo da morte sofreu alterações em sua tabela. Com mais três pontos, o Borussia Dortmund chegou a 4 e assumiu a vice-liderança. Já o Newcastle, com a derrota, caiu para a 3ª posição, com os mesmos 4 pontos.

Calendário

As equipes voltam a campo no final de semana por suas respectivas ligas nacionais. No sábado (28), às 13h30, o Newcastle visita o Wolverhampton pela 10ª rodada da Premier League. Já o Dortmund, visita o Frankfurt, no domingo (29), às 11h30, pela 9ª rodada da Bundesliga.

Pela Champions, as equipes voltam a se enfrentar na próxima rodada, só que desta vez, na Alemanha. O reencontro acontece na terça-feira, 7 de novembro.