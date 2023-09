RB Leipzig vence Monchengladbach fora de casa e segue na luta pelo título da Bundesliga

No confronto válido pela quinta rodada da Bundesliga, o RB Leipzig venceu o Borussia Mönchengladbach fora de casa por 1 a 0 e segue na luta pelo título do torneio. Timo Werner marcou o único gol do jogo na reta final da partida.

Com o placar positivo de 1 a 0, o RB Leipzig chegou aos 12 pontos na Bundesliga e subiu uma posição, para o terceiro lugar, ficando atrás do Bayern de Munique e Stuttgart. O Monchengladbach segue com o sinal de alerta ligado e agora ocupa a 15ª posição, podendo entrar na zona do rebaixamento no decorrer da rodada.

O jogo demorou a engrenar, com as duas equipes se estudando. No entanto, o Monchengladbach passou a pressionar mais na metade final do primeiro tempo, tendo menos posse de bola, mas com mais finalizações no total, explorando contra-ataques.

Na etapa final, o técnico Marco Rose colocou Timo Werner em campo aos 70 minutos. O atacante alemão demorou apenas cinco minutos para abrir o placar.

Após o gol sofrido, o Borussia Mönchengladbach partiu para o campo ofensivo, dominando o último terço do gramado, mas sem conseguir construir jogadas para finalizar em gol, terminando mesmo 1 a 0 para o RB Leipzig.

Próximos jogos

O RB Leipzig volta a campo na próxima quarta-feira (27), às 15h45 (horário de Brasília), contra o Wehen, fora de casa, pela Copa da Alemanha.

Já o Borussia Mönchengladbach só entra em campo no sábado que vem (30), às 10h30 (de Brasília), contra o Bochum, também fora de casa, em duelo válido pela sexta rodada da Bundesliga. O adversário da vez sofreu uma goleada de 7 a 0 do Bayern de Munique.