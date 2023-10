Em jogo de três expulsões e hat-trick de Kane, Bayern massacra Darmstadt pela Bundesliga

Atropelo ou massacre? Pode escolher, fã de esporte. Após um primeiro tempo com três expulsões, algo que nunca aconteceu em um jogo na Bundesliga, o Bayern de Munique voltou com tudo depois do intervalo e aplicou uma goleada de 8 a 0 sobre o Darmstadt, na Allianz Arena, pela nona rodada da competição.

Cartões vermelhos chamam atenção

Os Bávaros contaram com uma grande novidade na escalação: Manuel Neuer, que retornou a baliza depois de 11 meses. Talvez por conta do ritmo, o goleiro acabou errando na saída de bola, colocando Kimmich na fogueira. Mehlem aproveitou para arrematar, mas acabou sofrendo falta do camisa 6, que levou o vermelho direto, por impedir uma oportunidade clara de gol. A partida voltou a ter igualdade, 10 contra 10, após Gjasula derrubar Laimer, aos 21, que estava pronto para invadir a área. Apenas em 1999 houve duas expulsões num mesmo jogo da competição.

Com a bola em jogo, Os Lírios tiveram uma boa oportunidade com Mehlem. Davies não conseguiu interceptar um passe, o meia recebeu em velocidade, encontrou espaço na marcação de De Ligt e chutou. Neuer salvou com os pés. Ao 41, Maglica se enroscou em Kane na entrada da área. O atacante caiu e o zagueiro também levou o vermelho direto. O que era o mais almejado, o gol, aconteceu, mas foi anulado. Sané recebeu de Musiala na esquerda e bateu firme para o fundo do gol. No entanto, o VAR confirmou o impedimento.

Foto: Divulgação/Bayern de Munique

Passeio do Gigante da Baviera

Pressionando desde o retorno do intervalo, o Bayern encontrou o caminho do gol. Mazraoui cruzou na pequena área e Kane cabeceou para o gol. Com bastante movimentação, Laimer teve o maior tempo para fazer o levantamento na direita. Ele encontrou Sané na pequena área, para fazer seu sétimo gol na liga. Aos 60, ao invés de cobrar falta, Kane ajeitou para Musiala encher o pé, acertando o canto esquerdo de Schuhen.

O passeio ainda estava na metade. Sané e Kane anotaram mais dois. O dono do camisa 9 observou o goleiro adiantado e fez uma pintura, antes do meio de campo, o famoso "gol que o Rei Pelé não fez". O sexto veio através de Müller, que saiu do banco para fazer sua 450ª aparição na Bundesliga. O meia recebeu de Mazraoui e desviou, meio sem jeito, e a redonda ainda passou pelo goleiro. Aos 76, Musiala recuperou a bola, trocou passes com Müller e tocou na saída de Schuhen. Na reta final, Kane fez seu segundo hat-trick com a camisa bávara.

Faz 26 anos

Em outubro de 1997. Essa foi a última vez em que um jogador do Bayern foi expulso na Bundesliga. Curiosamente, Markus Babbel também desfalcou o time aos quatro minutos de jogo, assim como Kimmich.

Como fica

Com a goleada, o Bayern chegou aos 33 gols marcados, igualando a marca na temporada 2021-22, e assumiu a liderança da Bundesliga, com 23 pontos. Contudo, poderá ser ultrapassado em caso de vitória do Bayer Leverkusen, que ainda joga na rodada. Por sua vez, o Darmstadt perdeu duas posições e aparece em 14º, somando sete pontos.

O que vem por aí

Na quarta-feira (1º), os Bávaros irão visitar o Saarbrücken, pela DFB Pokal, no Ludwigspark, às 16h45 (de Brasília). Por sua vez, Os Lírios irão entrar em campo apenas pela liga, onde enfrentará o Bochum na sexta-feira (3), às 16h30 (de Brasília), no Merck-Stadion am Böllenfalltor.