Thomas Tuchel confirma retorno de Manuel Neuer aos gramados

Nesta sexta-feira (27), o técnico Thomas Tuchel acenou positivamente para o retorno de Manuel Neuer que esteve fora dos gramados por 350 dias em função do acidente sofrido durante as férias.

O acidente ocorreu após a eliminação da Alemanha na Copa do Mundo, em 2022, ainda na fase de grupos. Com a situação, os selecionados voltaram mais cedo que o esperado para casa. Pouco tempo depois, a notícia que impactaria os bávaros viria: Manuel Neuer quebrou a perna direita durante as férias enquanto esquiava, a recuperação foi lenta.

Para substituí-lo, o Bayern de Munique teve de recorrer ao mercado de transferências e contratar Yan Sommer, ex-Borussia Monchengladbach e atual Internazionale. O goleiro veio, mas pouco depois recebeu proposta da Inter de Milão e prontamente desembarcou na Itália, deixando o Bayern apenas com Sven Ulreich de opção.

Neste cenário, o Gigante da Baviera precisou ir novamente às compras e identificou o jovem Daniel Peretz como alvo de transferência. Peretz atuava no Maccabi Tel Aviv e prontamente aceitou a proposta. Desde então, o recém-contratado fez apenas uma partida com a camisa dos bávaros e, com a volta de Neuer, será a terceira opção no elenco.

Após onze meses de espera, Thomas Tuchel informou que Neuer provavelmente, retornará ao gol do Bayern neste sábado (28), na partida contra o Darmstadt.

“Se nada acontecer nos treinos ele irá jogar amanhã. Ele está ansioso por isso, nós e provavelmente mais alguns estão ansiosos pelo retorno dele.”

Esta será a 479ª partida de Manuel Neuer pela Bundesliga, um marco especial na carreira do longevo goleiro e, sem dúvidas, não é um jogo qualquer. Thomas Tuchel falou sobre essa sensação.

“Posso sentir sua expectativa. Agora, temos uma nova situação, mas essas situações estão aqui para serem vividas. Ele está desfrutando disso e isso é o que lhe faz forte. Haverá, com certeza, um certo nervosismo e um formigamento, mas isso é completamente normal.”

Tuchel finalizou a coletiva comentando sobre o ritmo de jogo esperado para Manuel Neuer.

“Ele irá entrar no ritmo rapidamente. Eu não o vejo tenso ou se questionado sobre se mostrar novamente a todos. Creio que o sentimento de se mostrar novamente a todos tem um papel muito grande nele, no pensamento competitivo e na mentalidade. Mas, no momento, a alegria e o orgulho prevalecem sobre ele.”

Substituto de Neuer durante parte deste período, Sven Ulreich comentou sobre ir ao banco de reservas novamente para que Neuer possa defender a baliza.

“Estou sempre feliz por jogar, mas, como já disse antes, sei o meu papel no clube. O Neuer lutou para voltar e estou feliz por ele, porque foi um longo caminho. Se Manu jogar no final de semana, ele vai ter um bom retorno e eu vou ficar feliz por ele. Vou depois sentar-me no banco, embora claro que seja uma pena quando se senta no banco.”

Por fim, Tuchel deixou claro quando respondeu sobre a hierarquia na meta do Gigante da Baviera, afirmando que permanece a mesma a partir da volta do capitão.

“A hierarquia era sempre a mesma. Sven Ulreich sempre foi parceiro e amigo de Neuer. Suas performances foram excelentes. Ulle sabe da hierarquia e irá para o banco. A longo prazo, porém, queremos que Daniel Peretz dê os próximos passos e se torne um verdadeiro desafiante. Talvez, até mesmo, seu sucessor. Amanhã, teremos a chance de, talvez, termos ambos no banco.”