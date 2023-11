Com gol polêmico de Gordon, Newcastle vence Arsenal em casa

Na tarde deste sábado (4), o Newcastle venceu o Arsenal, por 1 a 0, pela 11ª rodada da Premier League, no St. James Park. Gordon marcou o único gol da disputa, em lance que foi revisado 3 vezes pelo VAR.

Arsenal domina, mas não marca

O jogo começou fraco, sem emoção, sem grandes perigos. Pouco a pouco, o Arsenal foi crescendo, tendo posse. Aos 20, Jorginho chegou bem posicionado para finalizar, mas a bola bateu na defesa e saiu. Enquanto isso, o Newcastle, tendo apoio da torcida que gritava da arquibancada, cresceu tendo sua única chance, em uma boa jogada de Callum Wilson que passou para Gordon que mandou para fora aos 40.

Newcastle marca

A etapa final começou com o Arsenal conseguindo ter bola no pé e dominio. Aos 18, o lateral Burn chegou numa bola que estava saindo na linha de fundo e cruzou. Joelinton tentou, mas quem colocou para a rede foi Gordon. O VAR dava a impressão de que anularia, já que parecia que a bola havia saído, mas o gol foi confirmado. Atrás no marcador, o Arsenal chegou a ter boas chances, mas não adiantou a pressão.

Mas e como fica?

Com o resultado, o Newcastle vai ao sexto lugar, com 20 pontos. Já o Arsenal perde uma posição e cai para terceiro, com 24 pontos e perdendo o título de invencibilidade.

Próximos jogos

O próximo compromisso do Newcastle será diante do Borussia Dortmund, na terça-feira (7), às 14h45, pela Champions League. Já o Arsenal entra em campo novamente contra o Sevilla, na quarta-feira (8), às 17h, pela mesma competição.