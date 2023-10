Reservas brilham e Manchester City bate RB Leipzig pela Champions League

Nesta quarta-feira (04), Manchester City vence RB Leipzig pela segunda rodada do grupo G da Uefa Champions League. A partida foi definida nos últimos 10 minutos com gols de Alvarez e Doku, ambos vindo do banco.

Primeiro tempo à moda Guardiola

A partida começou como a maioria esperava, a filosofia de Pep Guardiola se impôs e o Manchester City tomou conta da posse de bola, enquanto o RB Leipzig se defendia e buscava escapadas no contra-ataque. O primeiro lance de perigo veio aos 13 minutos. Após rebote de uma boa jogada de Rico Lewis, Phil Foden finalizou com veneno e a bola passou raspando a trave do time alemão.

Pacientemente, o atual campeão rodava a bola e buscava achar espaços na encaixada marcação alemã. A pressão com linhas altas também foi uma alternativa para os ingleses, percebendo que o RB Leipzig vinha se atrapalhando um pouco na saída de bola. Aos 25, a primeira oportunidade do time inglês se desenhou novamente, mas desta vez com um final feliz. Lewis recebeu na linha de fundo e cruzou para trás, achando Foden, que caprichosamente finalizou no canto esquerdo do goleiro, abrindo o placar na Alemanha.

Diante do placar adverso, a equipe alemã tentou mudar sua proposta e até esboçou um aumento na posse de bola, no entanto, a suposta reação durou pouco e o time não conseguiu oferecer perigo ao gol inglês.

Os visitantes até criaram outras chances com o norueguês Haaland, mas a primeira etapa acabou no 1 a 0 com grande domínio do Manchester City.

Mudanças perfeitas

A segunda etapa começou de maneira perfeita para Leipzig, aos dois minutos, num contra-ataque cirúrgico, Openda ganhou de Akanji e finalizou cruzado, sem chances para Ederson. O confronto continuou com as mesmas propostas, Leipzig retraído e City dominando as ações. Apesar do grande volume, a falta de efetividade incomodava Pep Guardiola, e mais ainda, Erling Haaland, que ainda não havia conseguido aproveitar as oportunidades que teve.

Em busca de tornar a equipe mais eficiente, aos 34 minutos, Guardiola sacou Phil Foden e colocou um verdadeiro especialista em gols, Julian Alvarez. O jogador precisou apenas de 5 minutos para mudar a história do jogo. Após receber de Jeremy Doku, outro jogador que veio do banco de reservas, Alvarez ajeitou e mandou uma chapada perfeita no ângulo, sem chances para Blaswich.

Nos acréscimos, as mudanças surtiram mais efeito ainda. Haaland dividiu no campo de defesa e a bola sobrou para Alvarez, que deixou Doku livre para sacramentar a vitória na saída do goleiro.

Um segundo tempo sem muito sal, mas suficiente para mais um triunfo do Manchester City, que caminha a passos largos para ser o líder do grupo. As estrelas dos jogadores reservas foram decisivas, e a partida terminou em 3 a 1.

Próximos confrontos

O RB Leipzig recebe a equipe do Bochum no próximo sábado (7), pelo campeonato alemão. Já o Manchester City viaja a Londres no domingo (8) para enfrentar o Arsenal pela Premier League.

As duas equipes voltam a competir pela Champions no dia 25/10. A equipe da casa enfrenta o estranha vermelha, enquanto os visitantes recebem o Young Boys da Suíça.