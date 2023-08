Klopp valoriza virada do Liverpool no fim: "Nunca tive um jogo como este"

Na tarde deste domingo (27), o Liverpool, no estádio St. James Park, venceu o Newcastle, de virada, e segue sem perder no início da Premier League. Após o final da partida, Jürgen Klopp se mostrou satisfeito com a força de vontade do seu time, que saiu atrás no placar e foi buscar o prejuízo atuando com um a menos.

O tamanho da vitória sobre o Newcastle

Jurgen Klopp foi questionado se a vitória contra o Newcastle foi a maior de sua carreira, e o técnico respondeu de maneira positiva, fazendo uma comparação com o épico 3 a 0 no Barcelona em Anfield. Em seguida, o alemão dissecou um pouco mais sobre o tamanho da vitória no St. James Park e deu detalhes de como foi o vestiário no intervalo.

"Definitivamente. Foi mais difícil do que o jogo com o Barcelona (em que o Liverpool recuperou uma desvantagem de 3-0 da primeira mão). Em meus 1.000 jogos como treinador, nunca tive um jogo como este. Com 10 homens num ambiente como este contra um adversário como este, tenho quase certeza de que isso nunca aconteceu. Esses momentos são raros e super especiais."

"Eu disse no intervalo que isso (poderia ser) realmente algo que podemos contar aos nossos netos. Verei o meu em 10 dias e contarei a ele. No intervalo, duas coisas ficaram claras: não podemos sofrer o segundo (gol), Trent (Alexander-Arnold) não pode receber outro cartão amarelo - e se isso acontecer, temos uma chance."

Momento de Darwin Núñez

O técnico do Liverpool também foi perguntado sobre Darwin Núñez, que marcou os dois gols do time, mas ainda não empolgou a torcida atuando pelos Reds e é reserva atualmente. Segundo Klopp, Darwin não está satisfeito com a situação atual dele, mas ele pode ser uma peça fundamental para uma mudança do Liverpool na forma de atuar em campo.

"Eu apenas dou um abraço nele e o encorajo a tentar entrar no time."

"Ele não está feliz pois não é titular, mas não podemos ter mais de 11 jogadores jogando o tempo todo, então é preciso ter estabilidade. Os jogadores não estão felizes. Precisamos criar uma nova forma de jogar futebol e Darwin pode ser uma parte fundamental disso. "

"Seus principais pontos fortes são excepcionais. Tudo vai ficar bem, só talvez tinha que ser assim. Vamos encarar assim."

Expulsão de Van Dijk

Durante a partida, Klopp não gostou do cartão vermelho aplicado à Van Dijk. Na coletiva de imprensa, o técnico argumentou que praticamente não viu contato na dividida e considerou que houve exagero por parte da arbitragem.

"Não creio que seja um cartão vermelho, praticamente nenhum contato, mas o que posso dizer, a decisão está tomada e não posso alterá-la. Eu apitaria em um jogo de treinamento? Definitivamente não... mas há uma razão pela qual eu não sou árbitro!"

Sensação após o gol da virada

Klopp afirmou que não costuma mais comemorar os gols quando eles acontecem por receio das verificações do VAR, das marcações de impedimento e afins.

"Não, hoje em dia não comemoro mais esses gols porque não tinha certeza se era impedimento ou algo assim. Eu tinha quase certeza de que não havia impedimento, mas de qualquer forma, um minuto depois, quando pensei que a verificação do VAR havia terminado, os meninos ouviram na linha lateral atrás de mim, eles estavam realmente comemorando, então senti um grande alívio."

Agenda

Após o triunfo épico, o Liverpool mantém seu foco na Premier League, onde a equipe irá visitar o Aston Villa, no próximo domingo (03) às 10h (Horário de Brasília).