Harry Kane brilha, Bayern confirma favoritismo e vence Galatasaray pela Champions League

Em jogo bem movimentado no estádio da Allianz Arena, o Bayern vence o Galatasaray em jogo válido pela quarta rodada da Champions 23/24, nesta quarta-feira(08). Os gols da partida foram marcados já nos minutos finais do segundo tempo, pelo Bayern o artilheiro inglês Harry Kane balançou as redes duas vezes, Cédric Bakambu descontou para o Galatasaray.

Primeiro tempo agitado

Na primeira etapa do jogo o clube alemão teve o controle do jogo, pressionando a todo momento com marcação alta, como já era esperado, o Bayern teve 59% de posse de bola e 9 chutes ao gol. Mesmo com todo esse volume de jogo o primeiro tempo terminou em zero a zero, graças a efetividade ofensiva do Galatasaray que soube suportar a pressão e explorar o contra ataque gerando pouco perigo ao gol do goleiro Neuer, e a noite inspirada que vivia o goleiro uruguaio Muslera.

No entanto, o lance que mais chamou atenção na primeira parte do jogo, foi o pedido de substituição aos 39minutos feito pela jovem estrela alemã Musiala, devido a uma lesão, a situação física do jogador volta a ser uma preocupação para a diretoria do Bayern.

No segundo tempo a redenção

Na volta do intervalo, o Bayern manteve o mesmo ímpeto em busca do seu primeiro gol, logo aos 6 minutos Upamecano desperdiça uma chance clara de gol. Harry Kane passou a ser mais procurado pelos seus companheiros mas errou as chances que vinham sendo criadas. o Galatasaray ainda teve um gol bem anulado pelo VAR por impedimento quando o jogo estava zero a zero.

Quando tudo se encaminhava para o empate a estrela do artilheiro inglês brilhou e aos 80 em uma cobrança de falta Kane de cabeça abriu o placar, aos 86 após roubar a bola no meio campo e puxar o contra ataque com Muller e Tel, Kane recebe a bola livre e finaliza para marcar seu segundo gol. Já nos acréscimos Bakambu anotou seu gol para descontar para o time turco, dando os números finais a partida e vitória do Bayern por 2 a 1

Classificação e próximos jogos

Com a vitória de hoje o Bayern garantiu a sua classificação paras as oitavas de final da Champions League em primeiro lugar no grupo A, e enfrenta o Copenhagem na próxima rodada da competição europeia na Alemanha.

O Galatasaray que começou a rodada na vice liderança do grupo cai para a terceira posição e se vê em situação complicada na continuidade do torneio, visto que, enfrentará o Manchester United na Turquia em clima de decisão, só a vitória importa para ambos os times que ainda sonham com a classificação.