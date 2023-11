Real Sociedad atropela, avança para as oitavas da Champions e Benfica dá adeus à competição

Em jogo marcado com chuva de gols no primeiro tempo e ataques com sinalizadores, o Real Sociedadganhou do Benfica por 3 a 1 no Estádio Anoeta pela quarta rodada da Champions League no grupo D.

O duelo teve três gols em menos de 21 minutos logo no primeiro tempo e uma tentativa de continuar vivo no jogo ao segundo tempo.

Massacre no primeiro tempo

No primeiro tempo, a Real Sociedad mostrou um jogo mais ofensivo com forte presença nas pontas com foco na infiltração da área, aos seis minutos Mikel Merino marca um gol de cabeça para abrir o placar.

Aos 11 minutos, o capitão Oyarzabal aproveita falha da defesa do Benfica e marca o segundo e aos 16 Merino anota novamente mas é anulado pelo VAR após um toque de mão durante o gol.

Em 21 minutos de jogo o time de Lisboa já havia tomado o terceiro de Barrenetxea com um gol no ângulo após ter se livrado da defesa, uma defesa perdida que sofria com uma troca de passes rápida e triangulação, tentando aproveitar algum contra-ataque.

Aos 27 foi marcado pênalti em cima de Oyarzabal e Brais Méndez mandou uma bola na trave, o jogo foi finalizado em 3 a 0 com 59% da posse de bola para o Sociedad

Em busca da sobrevivência

O segundo tempo mostrou os Txuri-urdin totalmente diferente, pareciam mais relaxados em comparação ao primeiro tempo, isso fez com as Águias voltassem ao jogo com gol de Rafa Silva aos quatros minutos com bela jogada iniciada por Arthur Cabral e assistência de Nicolás Otamendi.

O Glorioso mostrou um futebol totalmente diferente com maior pressão do ataque sobre o time basco e cobertura das alas na defesa, porém a Real Sociedad ficou atenta e voltou a ser mais ofensiva, mas dando prioridade à defesa.

Os Encarnados em seus minutos finais procuraram jogar de qualquer jeito na esperança de abrir uma brecha para o gol ou não aumentar o placar do adversário, dando a vitória aos espanhóis.

Vaga garantida

Com vitória de 3 a 1 sobre os portugueses, La Reala garantiu a vaga para fase de mata-mata e agora luta apenas para consolidar a liderança no grupo D com 10 pontos em quatro partidas.

Por outro lado os Encadernados dão adeus à Champions League e focam na tentativa de buscar uma vaga para a Europa League sem sequer acumular um ponto em quatro jogos no grupo.

Próximos jogos

O próximo jogo da Real Sociedad será contra o Almería pela La Liga neste sábado (11) às 12h 15. Já o Benfica joga o Dérbi Lisboeta contra o Sporting no domingo (12) às 17h30 pela Liga Portugal sendo confronto direto entre primeiro e segundo colocado.

Pela Champions League o Sociedad tem encontro marcado com o Red Bull Salzburg dia 29 às 17h, no mesmo dia Benfica e Inter de Milão se enfrentam às 17h pelo grupo D.