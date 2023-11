Em jogo maluco, Manchester United leva gol no fim do Copenhague e segue na lanterna do Grupo A

Virada, expulsão e invasão de campo... Copenhague e Manchester United teve de tudo, mas no final o time dinamarques decretou derrotou por 4 a 3 e afundou o gigante inglês na última colocação do Grupo A da Champions League.

Com o resultado os Leões, como é apelidado, subiram para a vice liderança, enquanto os Diabos Vermelhos amargam a lanterna e fica em situação complicadíssima na competição. Os gols foram de Elyounoussi, Diogo Gonçalves, Lerager e Bardghji para os dimarqueses. Hojlund marcou dois e Bruno Fernandes de penalti, que não evitaram a derrota inglesa.

Primeira etapa frenética

Com o desfalque de Casemiro, que continua no departamento médico, o Manchester parece que não sentiu falta do volante. No começo do jogo, McTominay recebeu na direita da grande área e serviu Hojlund, que só fez empurrar na rede e abrir o placar: 1 a 0.

Após o gol de abertura, o jogo ficou paralisado duas vezes. A primeira por causa de um torcedor que passou mal e precisou ser atendido. Na segunda, a invasão de um torcedor. Mesmo com tudo isso , o United continuava pressionando o dono da casa e cravou o segundo logo depois. Garnacho foi lançado livre, bateu cruzado, o goleiro rebateu e Hojlund , completou e marcou o doblete: 2 a 0.

No entanto, quando tudo estava tranquilo, a casa da equipe inglesa começou a desmoronar. Nos minutos finais, Rashford perdeu a posse de bola e meteu uma solada no lateral Jelert. O árbitro verificou no VAR e aplicou vermelho no atacante. Logo no lance seguinte, Diogo Gonçalves acionou o Elyounoussi para diminuir o marcador: 2 a 1.

Como desgraça pouca é bobagem, a bola tocou no braço do contestado Maguire e o árbitro assinalou a penalidade. Na cobrança , Diogo Gonçalves deslocou Onana e mandou no lado esquerdo. Terminando assim tudo igual o primeiro tempo.

Bardghji entra e vira o herói do Copenhague

A etapa final iniciou com trocas de finalizações e a primeira surgiu através do Copenhague. Vavro aproveitou o bate rebate e finalizou de fora da área, Onana defendeu. O United respondeu com Dalot , que pegou de primeira na área, o goleiro Grabara espalmou e evitou o terceiro.

Quando todos pensavam que o Copenhague iria levar vantagem devido a superioridade numérica, o United foi consagrado com o pênalti. Lerager colocou o braço no meio do caminho e o juiz marcou mais uma infração. Bruno Fernandes cobrou com tranquilidade na parte alta da rede: 3 a 2.

Como uma gangorra, a partida teve altos e baixos e, mais uma vez o Copenhague partiu para cima dos visitantes e conseguiu o empate nos minutos finais. Falk levantou na medida pro Lerager, que se redimiu da penalidade e deixou tudo igual.

Entretanto, as emoções não paravam por aí e o time dinamarquês buscou a virada heroica. Nos acréscimos, o jovem Bardghji entrou na segunda etapa, aproveitou o bate rebate e meteu uma chicotada de primeira para virar a partida. Festa dinamarquesa e lamentação inglesa.