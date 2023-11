Brighton vence Ajax na Holanda e se aproxima de classificação da Europa League

Na tarde desta quinta-feira (09), Ajax e Brighton se enfrentaram em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Uefa Europa League. A vitória por 2 a 0 dos visitantes contou com gols de Ansu Fati e Adingra.

Primeiro tempo

A partida começou bastante equilibrada. O Ajax, atuando em casa e ocupando a lanterna do grupo, desesperado para pontuar, se via obrigado a ocupar o setor ofensivo e controlar a posse de bola. Já os visitantes, não se intimidaram e mantiveram suas características que vem tendo tanto dentro quanto fora de seus domínios, o controle das ações. Foi quando aos 15 minutos, após erro de passe de Silvano Vos, Adingra aproveitou e tocou para Ansu Fati cara a cara com o goleiro, que não desperdiçou e inaugurou o resultado para os ingleses.

Diante da vantagem no placar, o Brighton naturalmente diminuiu a intensidade ofensiva, mas continuava a pressionar a saída de bola holandesa, que encontrava dificuldade para iniciar as jogadas e furar o bom trabalho de pressão dos adversários.

O confronto que até os 25 minutos parecia tranquilo para a arbitragem, começou a ficar um pouco mais nervoso e difícil. Reclamações de pênalti e algumas decisões equivocadas tiraram a paciência da torcida e dos jogadores com o juiz, que notadamente se mostrava sem controle. Para alívio do árbitro, o primeiro tempo terminou sem mais sustos, 1 a 0 para os visitantes.

Controle dos visitantes

Os primeiros minutos da segunda etapa foram letais, logo aos 7, Ansu Fati retribuiu a gentileza e dessa vez rolou para Adingra, que estufou a rede de Ramaj e ampliou para 2 a 0. O Ajax não se encontrava em campo e o Brighton ficava cada vez mais a vontade, o terceiro gol visitante estava mais próximo do que o da reação dos mandantes.

Aos 29, os donos da casa tiveram sua melhor chance, mas quando o dia é de azar não há nada que alguém possa fazer. Após finalização dentro da área, a bola bateu nas duas traves mas não entrou. O treinador do time holandês tentou algumas substituições e a equipe cresceu de produção comparado ao que vinha apresentando, mas não foi o suficiente para reagir em busca do empate. Fim de jogo e 2 a 0 para os Seagulls, que com a vitória, caminha a passos largos para as oitavas de final, já o Ajax, se encontra em situação delicada, ocupando a última colocação e praticamente dando adeus à competição.

Próximos confrontos

Ambas as equipes voltam a campo no próximo domingo (12), por seus respectivos campeonatos nacionais. O Ajax visita o Almere, enquanto o Brighton recebe o Sheffield United. Pela Europa League, os próximos compromissos acontecem no dia 30 de novembro. A equipe holandesa enfrenta o Olympique de Marselha, já a inglesa, o AEK Atenas, da Grécia.