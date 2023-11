Premier League tem início com novidades na parte de cima da tabela

A Premier Legue 2023-24 teve início em 11 de agosto com um jogo entre Manchester City e Burnley, campeões da Premier League (22/23) e da EFL Championship (22/23). No início do torneio, previsões são feitas e, geralmente, os grandes times são postos na parte de cima da tabela e os menores, na parte de baixo. Contudo, na atual temporada, o campeonato está com novidades e, alguns times de menor expressão, estão "roubando" o lugar dos times grandes.

Aston Villa

O time londrino, está na 5ª colocação após 10 rodadas. Comandado pelo experiente treinador Unai Emery, o West Ham fez uma janela de tranferências capaz de aumentar a capacidade técnica do elenco. Entre as principais contratações estão: Diaby, Pau Torres, Nicolò Zaniolo, Tielemans, Lenglet.

Desde o início da Premier, o time já são sete vitórias, tendo Watkins e o brasileiro Douglas Luiz como seus artilheiros. O próximo jogo da equipe é contra o Nottingham Forest, no próximo domingo (05), às 11h (horário de Brasília).

Newcastle

O time que, já na temporada passada foi muito bem, está no 6º lugar após 10 jogos. Apesar de perder uma das peças mais importantes da última temporada para o futebol árabe, Saint-Maximin, o time continua performando bem. Na janela de transferência, o time pagou 64 milhões de euros em Tonali, mas que está afastado por vício em apostas esportivas. Barnes, Livramento, Lewis Hall e Minteh foram outras apostas da diretoria para reforçar a equipe.

Nesta temporada, o time já conquistou 5 vitórias na Premier League. Wilson e Isaak são os artilheiros da equipe com sete e seis gols, respectivamente. No próximo jogo, o time enfrenta o Arsenal, no sábado (04), às 14h30 (horário de Brasília).

Brighton

O time fundado em Brighton e Hove está na sétima colocação, com 17 pontos conquistados na tabela. Na última janela, o time perdeu peças importantes da equipe titular. Caicedo, Mac Allister e Robert Sanchez saíram do time rumo à outras equipes do futebol inglês. Por outro lado, a diretoria foi ao mercado e trouxe Ansu Fati, João Pedro, Baleba, Verbruggen e Igor.

No campeonato, o time já conquistou cinco vitórias e tem Ferguson como seu artilheiro. O próximo confronto da equipe será contra o Everton neste sábado (04), às 12h (horário de Brasília).

Outros destaques

O West Ham e o Brentford estão em boas colocações na tabela também. Os times estão em 9º e 10º colocado, respectivamente, e podem surpreender as outras equipes na tabela do campeonato.