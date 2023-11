Gladbach goleia Wolfsburg e sobe na tabela da Bundesliga

Nesta sexta-feira (10), o Borussia Mönchengladbach recebeu o VfL Wolfsburg, no Borussia-Park, pela 11ª rodada da Bundesliga. Os potros ampliaram a sequência de jogos invictos, somando, agora, três partidas sem perder e alcançando sete pontos dos nove disputados.

A equipe comandada por Gerardo Seoane fez uma partida impecável embalados pela força das arquibancadas que contaram com mais de 45.000 torcedores. O retrospecto em campo não decepcionou, Cvancara, Rocco Reitz, Frank Honorat e Alassane Plea comandaram a sonora goleada por 4 a 0.

O VfL Wolfsburg, no entanto, amargou o quinto duelo sem vencer, pela Bundesliga. Os lobos não vencem fora de casa desde a segunda rodada, quando bateram o Köln por 2 a 1.

Com o resultado, os lobos foram ultrapassados e, no momento, o Gladbach assume a nona colocação da liga alemã, contudo, ambos ainda aguardam os duelos que irão decorrer no fim de semana para concretizar, de fato, as posições ao término da rodada.

O início da partida aparentou ser um bom sinal para o Wolfsburg após boa chance de Jakub Kaminski logo aos cinco minutos. No entanto, o momento da partida rapidamente virou para os potros que, aos 15 minutos, abriram o placar, na primeira chance que tiveram. Honorat cruzou a bola rasteira para que Cvancara apenas escorasse e marcasse o primeiro tento.

O goleiro Casteels foi forçado a fazer duas boas defesas no intervalo que sucedeu os 15 a 37 minutos. Porém, aos 41 minutos, em um lapso de concentração, o goleiro dos lobos distribuiu a saída de bola nos pés de Reitz que aproveitaria a falha para marcar seu primeiro gol na Bundesliga.

Após o intervalo, as equipes retornaram para a segunda etapa e, o Wolfsburg mostrava indícios de que poderia reagir. Aos 46 minutos, Vrancx finalizou e forçou o goleiro Moritz Nicolas a fazer uma bela defesa. Minutos mais tarde, aos 53, Wind arriscou de fora da área, mas acertou a trave.

A força de reação dos lobos não demorou muito para se esvair, aos 63, Luca Netz cobrou escanteio e a bola viajou até a ponta direita encontrando Frank Honorat que dominou com categoria e ajustou para a batida, a bola rasteira traiu o goleiro Casteels que, mesmo tocando nela, sofreu o gol.

A vitória do Gladbach foi selada aos 71 minutos, quando Joe Scally recebeu a bola na ponta direita da área adversária e percebeu Alasane Plea vinha de trás, o companheiro então passou a bola para Plea que finalizou no canto esquerdo e liquidou a partida.