Monaco aposta em artilharia pesada para assumir a liderança do Francês

Em grande fase nessa atual temporada, o Monaco entra em campo novamente pelo Campeonato Francês e o próximo desafio será contra o Paris Saint-Germain,, em confronto direto, pela abertura da 13ª rodada, às 17h00 (horário de Brasília), no Parc des Princes.

Na tabela de classificação da Ligue 1, os monagescos se mantém na terceira posição com 24 pontos somados em doze partidas disputadas até o momento.

Para essa partida, o Monaco também aposta muito na boa fase do meio-campista Alexandr Golovin e do atacante Wissam Ben Yedder,, que são os artilheiros do time na competição, com cinco gols marcados.

Nesta atual edição do Campeonato Francês, o alvirrubro do Principado possui o segundo melhor ataque, com 25 bolas nas redes, só perdendo apenas para o Paris Saint-Germain, que tem quatro gols a mais.

Além disso, o Monaco também pode assumir a liderança da Ligue 1, em caso de vitória sobre o PSG na próxima rodada. No entanto, o time comandado pelo técnico Adi Hütter precisa torcer para um tropeço do arquirrival Nice, que ainda entra em campo diante do Toulouse em casa, no domingo que vem.

Nesse momento, o clube monagesco se mantém na zona de classificação para a fase de grupos da próxima edição da Champions League do ano que vem, com quatro pontos de diferença sobre o Lille, primeiro time fora do G3 do Campeonato Francês.

No entanto, o Monaco busca retomar o caminho das vitórias na competição, após ficar no empate sem gols contra o Le Havre fora de casa, por 0 a 0, no último fim de semana.

De la pra cá, os monagescos conquistaram sete vitórias, três empates e apenas duas derrotas nos últimos jogos disputados até o momento. Pelo Campeonato Francês, o time do Principado também é o melhor mandante da competição, com 15 pontos somados em seis rodadas.

Diante do PSG, o Monaco também busca voltar a vencer fora de casa pela Ligue 1, após duas partidas. Durante esse período, a equipe alvirrubra, obteve um revés e um empate.