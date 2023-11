Mônaco pode assumir a liderança do Campeonato Francês na rodada

Após ficar no empate sem gols contra o Le Havre fora de casa, o Mônaco retorna a campo para mais um desafio no Campeonato Francês e dessa vez para enfrentar o Paris Saint-Germain, pela abertura da 13ª rodada, às 17h00 (horário de Brasília), no Parc des Princes.

Na tabela de classificação da Ligue 1, o clube monegasco aparece na terceira colocação com 24 pontos somados. Diante do PSG, o time comandado pelo técnico Adi Hutter pode assumir a liderança da competição, em caso de vitória na sexta-feira.

Para conseguir esse objetivo, o Mônaco terá que torcer para um tropeço do arquirrival Nice, que ainda entra em campo nesta rodada, contra o Toulouse, no domingo em casa. Nesse momento, as duas equipes ficam somente atrás do Paris Saint-Germain, que se mantém na ponta com 27 pontos.

Além disso, o clube alvirrubro também busca voltar a vencer fora de casa, após dois jogos. Durante esse período, o time do sul da França, obteve um empate e uma derrota.

No entanto, a última vitória do Mônaco pelo Campeonato Francês como visitante, foi justamente contra o Reims por 3 a 1, no dia 7 de outubro, pela oitava rodada.

De lá pra cá, o clube monegasco só conquistou pontos importantes apenas em casa pela Ligue 1, nas vitórias contra Metz e Brest, respectivamente.

Atuando como visitante, o Mônaco possui a quarta melhor campanha no Campeonato Francês, com duas vitórias, três empates e apenas uma derrota, fora de seus domínios.

Diante do PSG, os alvirrubros deverão entrar em campo com força máxima e com a maioria de seus jogadores à disposição, entre eles estão o atacante Wissam Ben Yedder e o meio-campista Aleksandr Golovin, que são os artilheiros da equipe na Ligue 1, com cinco gols marcados cada.

Em contrapartida, o Monaco terá que lidar com alguns desfalques, como nos casos de Mohammed Salisu, Caio Henrique, Eliesse Ben Seghir e Breel Embolo, que ainda seguem sob cuidados ao departamento médico e sem previsão de retorno aos gramados.