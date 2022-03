Monaco aproveita apatia do PSG para vencer com autoridade e se recuperar na Ligue 1

Segue fortíssima a ressaca pós-eliminação na Uefa Champions League do Paris Saint-Germain. Neste domingo (20), a equipe visitou o Louis II e perdeu por sonoros 3 a 0 para o Monaco, em partida válida pela 29ª rodada da Ligue 1 2021-22.

No 4-1-4-1 de Philippe Clement, o AS Monaco acertou mais chutes em direção ao gol: oito a seis. No 4-3-3 de Mauricio Pochettino, o Paris Saint-German FC teve mais posse de bola: 61%. No número de finalizações totais, igualdade: 13 a 13.

Amplo domínio

Logo aos dez minutos, o Monaco teve a primeira chance da partida contra o PSG: Jean Lucas desceu pela direita e chutou forte, mas a bola passou à direita da meta de Gianluigi Donnarumma. Com 21, o goleiro dos Parisiens apareceu novamente para defender nova finalização do brasileiro. O primeiro tento dos monegascos veio aos 25 - e um golaço: Youssouf Fofana avançou pela direita e Wissam Ben Yedder, de calcanhar, abriu a conta.

Uma das poucas boas oportunidades do Paris veio aos 43 da primeira etapa: Achraf Hakimi desceu pela direita e chutou forte, mas Alexander Nubel defendeu bem. Na segunda etapa, já com 23 minutos, Ruben Aguilar alçou bola na área e Kevin Volland chutou no canto direito para dobrar a vantagem. Tentando buscar o resultado, os parisienses voltaram à carga aos 34: Marco Verratti acionou Mauro Icardi na faixa central e ele chutou no canto direito, obrigando Nubel a bela defesa. Com 37, Presnel Kimpembe derrubou Volland na área e o árbitro marcou a penalidade, convertida por Ben Yedder no canto esquerdo, sacramentando a vitória do ASM.

Próximos jogos

Na 30ª rodada da Ligue 1, o Monaco viaja para enfrentar o Metz, no dia 3 de abril, às 10h (Horário de Brasília), no mesmo dia em que o PSG receberá o Lorient às 15h45.