Como o esquema de três zagueiros beneficia o Barcelona?

O técnico do Barcelona, Xavi Hernández, vem testando uma nova formação em sua equipe. Neste início de temporada, o ídolo culé introduziu o esquema de três zagueiros no atual campeão espanhol. Porém, como isso pode ajudar o Barça?

Proteção à Ter Stegen

Atuando com três zagueiros, a equipe blaugrana adquire uma solidez defensiva maior. Antes auando no 4-3-3, as subidas ofensivas dos laterais desprotegiam a zaga, e consequentemente, o gol de Ter Stegen. Com Ronald Araújo, Martínez e Koundé, a proteção ao goleiro alemão é muito maior e a saída de bola da equipe se torna mais qualificada, possibilitando também inúmeros lançamentos, infiltrações, tabelas e etc.

Posicionamento dos laterais

Com características ofensivas fortes, Cancelo e Baldé sobem de produção atuando como alas, não laterais. Tendo a cobertura dos zagueiros, ambos podem atacar mais e ajudar nas construções ofensivas da equipe.

Por poder atuar em ambos os lados do campo, o português Cancelo muda de função dependendo de onde está atuando. Por ser destro, o jogador quando atua na direita, abre o campo e faz jogadas de linha de fundo, assim como Baldé pela esquerda. Quando atua no outro lado, o jogador trabalha pelo meio, atuando praticamente como um volante e deixando o lado esquerdo livre para o ponta atacar.

Foto:Divulgação/ Barcelona

Os atacantes

Com o esquema, os atacantes do Barça, por serem polivalentes, mudam de função. Raphinha e Yamal podem atuar tanto como pontas, quanto como alas, em um esquema mais ofensivo.

João Félix, quando Baldé está em campo, atua ao lado de Lewandowski, como um segundo atacante, se movimentando livremente pelo campo e buscando a bola pelo meio. Quando Cancelo atua pela esquerda, o jogador atua como um ponta, recebendo as oportunidades pelo lado do campo.

Em 3º no Campeonato Espanhol, o Barcelona tenta descobrir sua melhor formação para a sequência da temporada. Visando a Champions League e a LaLiga, o esquema de três zagueiros se torna uma boa alternativa à Xavi e seus comandados.