Barcelona tropeça diante do Shakhtar e perde 100% de aproveitamento na Champions League

Em partida realizada no Volksparkstadion, em Hamburgo, na Alemanha, o Shaktar Donetsk venceu o Barcelona, por 1 a 0, com gol de Sikan, na 4ª rodada do grupo H da UEFA Champions League.

Com o resultado, o time ucraniano chegou a 6 pontos, na 3ª posição do grupo. Já o clube espanhol, com 9 pontos, perdeu o 100% de aproveitamento e vê a liderança ameaçada pelo Porto, que ainda joga na rodada.

Vantagem ucraniana

Como era de se imaginar, o Barça ficava com a posse de bola durante boa parte da primeira etapa. Mesmo jogando fora de casa, os catalães cercavam a defesa dos ucranianos e buscavam uma brecha na zaga para abrir o placar. Os mandantes, jogando fora da Ucrânia, apostavam nos contra-ataques com o brasileiro Newerton e com Sikan.

Os culés paravam num 4-4-2 bem postado do técnico interino Darijo Srna e não conseguiam furar a retranca adversária. Os ataques mais perigosos, ainda assim, eram da equipe da casa.

Após 40 minutos mornos, que pareciam levar a um intervalo empatado, Gocholeishvili recebeu lançamento longo na direita e cruzou na cabeça de Sikan, que aparecu no alto para desviar sem chances para Ter Stegen, abrindo o placar para o Shaktar.

Deu zebra!

No segundo tempo, Xavi Hernández promoveu as entradas de Pedri, João Félix, Lamine Yamale Baldé, lançando sua equipe mais a frente. A equipe blaugrana se mantinha com a posse de bola, chegando a atingir quase 70%, mas não levava perigo nas finalizações. Das 13 tentativas, apenas uma foi em direção ao gol de Riznyk.

Enquanto isso, o Shaktar se recuou ainda mais, se armando num 4-5-1, povoando o meio de campo e travando as subidas de Lewandowski e cia.

Apostando mais uma vez nos ataques reativos, o ex-São Paulo Newerton, chegou a marcar um golaço, após receber bola em profundidade, mas foi assinalado impedimento no lance.

Após oito minutos de acréscimos, o Barcelona parou no muro ucraniano e na sua própria falta de criatividade e saiu derrotado da Alemanha.

Vitória histórica

Sem poder jogar em casa, desde 2014, devido aos conflitos na Ucrânia, o Shaktar Donetsk mandou seu jogo em Hamburgo na Alemanha. A vitória sobre um gigante como o Barcelona é muito significativa devido ao momento vivido pelos ucranianos.

Calendário

O Shaktar Donetsk volta a campo no domingo (12), quando recebe o Dnipro, às 14h, pelo Campeonato Ucraniano. Já o Barcelona, recebe o Alavés, também no domingo, às 12h15, pelo Campeonato Espanhol.

Pela Champions, as equipes voltam a jogar na terça-feira (28). Os ucranianos recebem o Royal Antwerp, às 14h45, enquanto os espanhóis recebem o Porto, às 17h.