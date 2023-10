Valendo liderença, Barcelona e Real Madrid se enfrentam no Lluís Companys

Na manhã deste sábado (28), em partida válida pela 11ª rodada de LaLiga, o Barcelona e Real Madrid protagonizam um grande confronto no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Espanha. Este duelo será o 187º El Clásico da história do espanhol.

A equipe mandante chega de uma vitória por 2 a 1, contra o Shakhtar Donetsk em casa, pela UEFA Champions League. Já pelo Campeonato Espanhol, venceram o Athletic Bilbao por 1 a 0, ocupando a terceira colocação da tabela, com 24 pontos. Os Merengues também venceram pelo torneio internacional, 2 a 1 contra o Braga, em Portugal e na competição nacional, empataram com o Sevilla fora de casa, em 1 a 1, caindo para vice-líder, com 25 pontos, atrás do Girona com 28.

Os dois times tiveram sua semana com partidas difíceis na Champions League, mas mesmo assim os treinadores não irão poupar nenhum jogador, devem entra com força máxima, buscando a liderança e a vitória no maior clássico do mundo.

O retrospecto geral entre os dois clubes nos últimos cinco confrontos, é superior para os Culés, que possuem quatro triunfos contra apenas um da equipe de Madri. A última vez que se enfrentaram foi em um amistoso no dia 29 de julho, terminando em 3 a 0 para o Barça, no Estádio AT&T.

Barcelona

O comandante não contará com os lesionados Sergi Roberto, Pedri, Frenkie de Jong e Jules Koundé. Enquanto os atacantes Raphinha e Lewandowski ainda são dúvidas para a partida, ambos devem passar por avaliação para saber se possuem condições de jogo.

Real Madrid

Carlo Ancelotti também possui baixas em seu plantel, Thibaut Courtois e Éder Militão, Dani Ceballos e Arda Güler estão em tratamento de lesão no departamento médico r ficam de fora do Clássico.

Prováveis escalações

Barcelona: Ter Stegen; João Cancelo, Ronald Araújo, Martinez, Baldé; Gavi, Oriol Romeu, Gündogan, Yamal; Ferrán Torres, João Félix. Técnico: Xavi Hernández.

Real Madrid: Kepa; Carvajal; Rüdiger, Alaba, Camavinga; Tchouaméni, Valverde, Toni Kroos, Bellingham; Vinícius Júnior, Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)

VAR: Guillermo Cuadra Fernández (ESP)