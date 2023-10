Xavi fala em azar e frustração na derrota do Barcelona no El Clásico

O Barcelona começou melhor, abriu o marcador com Gündogan e teve a chance de ampliar. Ai, vem aquela premissa: quem não faz, leva. Os Culés mudaram de postura depois do intervalo e o Real Madrid precisou de dois lances para virar o jogo, em 2 a 1, com Bellingham no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela 11ª rodada de LaLiga.

Xavi Hernández reconheceu que seus comandados conseguiram controlar boa parte do jogo, mas levaram o “azar” e foram golpeados pelo Madrid.

“Dominamos os 60-65 minutos. O Madrid , com 20 minutos, marcou dois gols contra nós, nós com 60, apenas um. O Real Madrid tem essas coisas, quando você perdoa, eles acabam te matando. Defensivamente, o papel deles era recuperar bolas e ser agressivo. Controlamos muito bem o Madrid. Eles geraram muito pouco para nós. Um chute de fora da área significou o empate e depois um cruzamento no rebote nos deu o segundo, tivemos azar”.

O jogo que valeria a liderança, fez o time blaugrana ficar em terceiro lugar na tabela de classificação, com 24 pontos, quatro a menos que o rival. O técnico pediu paciência, mesmo tendo confessado estar irritado, alegando que o time blaugrana realizou um bom jogo.

"Queremos vencer a Liga e competir, estamos na 11ª rodada. Paciência e continuar trabalhando. A equipe fez um jogo muito bom. Até o empate para nós ficou aquém. No final eles pareceram se contentar mesmo com o empate e quando estava pronto para a sentença chegou aquele cruzamento infeliz. Acho que fizemos um bom jogo, um jogo para vencer, mas sofremos uma derrota. No jogo demos um passo em frente. Sou apenas mais um culé, estou frustrado e irritado".

El Clásico de lado, agora o próximo compromisso do Barça será no sábado (4), contra a Real Sociedad, também pela LaLiga, às 17h (de Brasília), no Anoeta.