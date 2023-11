Surpreendente? Girona possui melhor ataque de LaLiga

O Girona, um time modesto, mas que vem surpreendendo muitos com seu jeito de jogar. Hoje é o atual líder da La Liga, com 34 pontos somados, segue fazendo frente aos gigantes espanhóis, como Barcelona e Real Madrid. O time catalão detém o melhor ataque da competição, com 31 gols marcados, três a mais do que o segundo, o Real Madrid.

Máquina de gols

O time comandado por Michel tem um surpreendente poderio ofensivo, o time já fez algumas partidas com três ou mais gols na liga nacional deste ano. O treinador não tem medo de atacar e defende a tese de que a melhor defesa é o ataque. O principal destaque do ataque no time é velho conhecido da torcida do Galo, Savinho, que vem sendo arma essencial pelo lado esquerdo da equipe.

O clube faz apenas a sua quarta participação na elite do futebol espanhol. Para isso, o time teve de se reconstruir após a perda da metade do time na janela de transferências da última temporada. Mesmo com baixo orçamento, o Girona conseguiu montar uma equipe extremamente competitiva, que hoje já é realidade e briga pelo título nacional.

O segredo do ataque

O treinador da equipe tem um estilo de jogo semelhante ao de Diniz, o time trabalha em alta rotatividade com as linhas altas marcando as saídas de bola, além de trabalhar a posse desde seu goleiro até chegar ao gol. O próprio Michel já disse ter várias possibilidades de marcar gols com seu estilo de jogo, como em transição, toques, por fora e várias outras maneiras.

A trinca ofensiva

Foto: Divulgação / Girona

A trinca ofensiva é composta por Sávio, Dovbyk e Yangel Herrera. Eles que comandam a maioria dos gols da equipe, juntos somam 15 gols, dos 31 marcados pelo time, ou seja, praticamente a metade de bolas na rede vem dos três.

Surpreendente?

Não se pode mais considerar o Girona como uma surpresa. O treinador da equipe, Michel,está à frente do time há dois anos, e conseguiu recolocar o Girona na elite da La Liga ainda em 2022. Um time que apresenta estilo de jogo consolidado e sólido como o do time catalão, não pode ser tratado como zebra.

Além disso, o time faz parte do Grupo City, um dos mais vencedores nos dias atuais. Muitos empréstimos e contratações são facilitadas pelo extenso número de jogadores que o grupo tem em seu plantel.