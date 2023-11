Real Madrid empata sem gols com Rayo Vallecano e vê Girona liderar LaLiga

Em clássico da capital espanhola, no Santiago Bernabéu,, o Real Madrid não saiu do zero com o Rayo Vallecano. Em jogo da 12ª rodada de La Liga, os merengues pressionaram e tiveram um gol anulado de Vinícius Júnior.

O Jogo

O Real Madrid sufocou o Rayo e em sua primeira chance aos 5 minutos, Valverde saiu na cara do gol, mas chutou para a defesa do goleiro Dimitrievski à queima-roupa. O arqueiro macedônio também salvou no fim da primeira etapa, aos 38, quando Vinicius Jr. fez uma jogada "de cinema" pelo lado esquerdo e tocou para Joselu, que bateu de primeira.

O placar só foi aberto no segundo tempo, mas a comemoração demorou pouco tempo. Joselu, em posição de impedimento, tocou em Vini Jr., que estufou as redes, mas logo em seguida a arbitragem, com auxílio do VAR, anulou o lance. O brasileiro ainda levou cartão amarelo por conta de reclamação e ficou furioso com a decisão do árbitro.

A equipe merengue seguiu tentando tirar o zero do placar, porém, parou no "ferrolho" do Rayo Vallecano no Bernabéu e acabou somando resultado negativo na briga pelo título espanhol. A pior notícia, porém, ficou por conta de Jude Bellingham: o meteoro inglês acabou machucando o ombro ainda na primeira etapa ao se abaixar para dominar uma bola com o peito. Porém, sustentou a dor e jogou até o fim com uma proteção. Exames devem ser feitos nas próximas horas para avaliar a gravidade da contusão.

Sequência

O resultado garantiu a liderança isolada do Campeonato Espanhol ao Girona, com 31 pontos. A igualdade deste domingo levou o Real a 29, perdendo a chance de reassumir a ponta da tabela nos critérios de desempate. O Rayo, por outro lado, está na nona colocação, com 18 pontos.

O próximo compromisso do Madrid é contra o Braga no Santiago Bernabéu, na quarta-feira (8), às 17h (de Brasília). Já o Rayo só volta a campo três dias depois, em duelo amargo contra o Girona no Campo de Vallecas, às 10h.