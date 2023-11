Joelinton marca em goleada sobre o Chelsea e desabafa: “Estava engasgado com a expulsão pela seleção”

O gol marcado por Joelinton na goleada do Newcastle por 4 a 1 sobre o Chelsea, neste sábado (25), no St. James Park, teve tom de desabafo. Além da importância da vitória de seu time contra um forte adversário, na última Data Fifa Joelinton foi expulso pela Seleção Brasileira no clássico contra Argentina, no Maracanã, com a presença de seus familiares no estádio.

“Esse gol foi muito importante. Ajudei o time a vencer um forte adversário e a chegar ainda mais confiante para o próximo duelo contra o PSG, pela Champions League, mas também pude desabafar, botar pra fora a minha frustração pela injusta expulsão no jogo contra a Argentina. Era um dia muito importante para mim e minha família. Meus pais, esposa e filhos viajaram para viver esse momento marcante de perto. E o que aconteceu, da maneira que aconteceu, me deixou muito chateado. Mas faz parte da profissão. Graças a Deus, dei a volta por cima logo em seguida e hoje saio do estádio muito feliz, assim como minha família e todos os torcedores do Newcastle. Estava engasgado”, desabafou Joelinton.

Isak abriu o placar para o Newcastle logo aos 13 minutos de partida. Dez minutos depois, Sterling empatou em belíssima cobrança de falta. Na volta do Intervalo o que se viu foi um jogo de um time só. Lascelles fez aos 60. Um minuto depois, em roubada de bola no campo de ataque, Joelinton aumentou. E, pra finalizar, Gordon fez bonito gol no fim.

Na próxima terça-feira (28/11), o compromisso do Newcastle será pela Champions League, em Paris, contra o PSG.