Newcastle goleia Chelsea com gol de brasileiro e se aproxima do G4

Após a volta da Data FIFA, o Newcastle venceu o Chelsea por 4 a 1, no St. James’ Park, em jogo da 13ª rodada da Premier League. Os mandantes aproveitaram muito bem as falhas dos Blues no segundo tempo, e Joelinton, aproveitou uma saída de bola de Thiago Silva para deixar o dele na partida.

Newcastle sai na frente, mas Chelsea empata logo com golaço de Sterling

Logo aos 13 minutos, Lewis Miley deu um belo passe para Alexander Isak ficar de frente para o gol e bater na saída do goleiro para abrir o placar para o Newcastle. Os visitantes cresceram mais na partida após o gol e aos 23’, em uma falta na entrada da área, Raheem Sterling bateu com muita categoria por cima da barreira e deixou tudo igual.

Aos 26 minutos, escanteio cobrado na área, Joelinton subiu sozinho, mas acabou errando por muito pouco o gol. Aos 32’, Enzo Fernández chutou de longe para Nick Pope fazer grande defesa e evitar a virada para o Chelsea.

Newcastle pressiona e consegue retomar a frente do marcador

No segundo tempo, aos 8 minutos, Jackson tabelou com Sterling, saiu de cara para o gol, mas demorou demais para finalizar e a marcação chegou para cortar. Aos 14 minutos, Anthony Gordon cruzou na área para Jamaal Lascelles cabecear certeiro no contrapé do Robert Sánchez e o Newcastle voltar a frente no marcador. No minuto seguinte, Thiago Silva recuou muito mal, Joelinton aproveitou para sair de cara para o gol e o brasileiro bateu bem para ampliar para os Magpies.

Chelsea fica com um a menos no fim da partida

O jogo deu uma esfriada, mas a situação para o Chelsea ficou ainda pior aos 27 minutos, quando Reece James levou o segundo amarelo após errar o domínio e puxar o Anthony Gordon, e deixou os Blues com um a menos.

Aos 30’, o zagueiro Fabian Schär veio conduzindo da defesa, driblou o Moisés Caicedo e Enzo Fernández e bateu no cantinho para Sanchez evitar um golaço. Aos 37’, Almirón passou em profundidade para Anthony Gordon, que invadiu a área, cortou o Badiashile e bateu no cantinho para fazer o 4º gol do Newcastle.

Situação na tabela

Com este resultado, o Newcastle United passa o Manchester United na tabela até o momento, e chega a 6ª posição, com 23 pontos, se aproximando do G4. Por outro lado, o Chelsea segue em 10º lugar, com 16 pontos e ainda não se encontrou na temporada.

Próximos compromissos

O próximo jogo do Newcastle será contra o PSG, na terça-feira, pela 5ª rodada da Liga dos Campeões, no Parc des Princes. Na lanterna com 4 pontos, o time comandado por Eddie Howe não pode perder se ainda quiser manter o sonho de passar para as eliminatórias da competição. Enquanto isso, o Chelsea só volta a jogar dia 3 de dezembro contra o Brighton, no Stamford Bridge, pela 14ª rodada da Premier League.