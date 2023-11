Em jogo atípico, Bayern fica apenas no empate com Copenhague

No penúltimo duelo da fase de grupos da Champions League para o time alemão, o Bayern de Munique ficou apenas no 0 a 0 contra o Copenhague, da Dinamarca.

O duelo foi de poucas chances claras de gol, com o time dinamarquês conseguindo equilibrar o volume de ações defensivas produzido pela equipe da casa.

A grande surpresa foi na execução das jogadas pelo meio do campo, por parte do time visitante. Muita qualidade foi mostrada e o time "conquistou" o empate de forma merecida.

O time criou chances claras, incluindo a mais perigosa do jogo, mas Manuel Neuer garantiu a ausência de gols sofridos. Jogo brilhante do goleiro.

Apesar do tropeço, o time segue líder do grupo A da Champions League, com 13 pontos em 5 jogos. São 8 de diferença para os 5 do Copenhague, segundo colocado do grupo.

Já o Copenhague segue preocupado com a garantia da classificação, pois está empatado em pontos com o Galatasaray, sobressaindo-se no critério saldo de gols. O time precisará ao menos empatar na última rodada e depender do resultado de outro jogo para se garantir na próxima fase.

Bayern retorna a campo no próximo sábado (02) contra o Union Berlin, pela Bundesliga. Na Champions League, o time só retorna a campo na outra semana, no dia 12 de dezembro, terça-feira, quando viaja a Manchester para enfrentar o Manchester United.

Já o Copenhague retorna a campo no próximo domingo (03) contra o AGF, pelo Campeonato Dinamarquês. Na Champions League, o time retorna a campo no mesmo dia que o Bayern, em 12 de dezembro, quando recebe o Galatasaray em casa.

Promessa de ultima rodada agitada no grupo A da Champions League.