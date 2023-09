Em busca da liderança, Bayern visita RB Leipzig pela Bundesliga

Na tarde desta sexta-feira (30), em duelo válido pela sexta rodada da Bundesliga, o RB Leipzig recebe o Bayern de Munique, na Red Bull Arena, às 13:30 (horário de Brasília). Os visitantes vem para o duelo em busca de assumir a liderança da competição.

RB Leipzig

Os mandantes mantêm um nível de atuação muito satisfatório, já não é de hoje, e na atual temporada não é diferente, hoje Os Touros se encontram na 5ª posição na tabela, somando 12 pontos em 5 partidas, com 4 vitórias e uma derrota. Além da ótima vitória sobre o Young Boys por 3 a 1 fora de casa, na estreia pela Champions League.

O fator casa é muito importante para o RB Leipzig, o time quando joga sobre seus domínios sempre envolve o adversário, mas dessa vez enfrentam um time extremamente qualificado.

Provável escalação

Blaswich; Henrichs, Simakan, Lukeba e Raum; Simons, Schlager, Kampl e Carvalho; Sesko e Openda

Técnico: Marco Rose

Desfalques: Willi Orban, Dani Olmo, Amadou Haidara e El Chadaille Bitshiabu (lesionados)

Bayern de Munique

Mais uma vez o Bayern é favorito para levantar o caneco, já que vem de 11 títulos nacionais consecutivos. Na atual temporada os Bávaros vivem ótima fase, hoje ocupam a 2ª colocação, com quatro vitórias e um empate atrás apenas do Dortmund, mas em caso de vitória, se tornam líderes absolutos. Além da ótima campanha no campeonato nacional, o Bayern estreou com vitória na Champions League, em cima do Manchester United, em partida muito disputado que terminou em 4 a 3.

Provável escalação

Ulreich; Mazraoui, De Ligt, Kim e Alphonso Davies; Laimer e Kimmich; Sané, Muller e Musiala; Harry Kane

Técnico: Thomas Tuchel

Desfalques: Neuer, Gnabry, Marusic e Tarek Buchamnn (lesionados)

Retrospecto entre as equipes

Em toda a história, Leipzig e Bayern se enfrentaram apenas 18 vezes. Os Bávaros somam 9 vitórias, contra 3 do Leipzig e 6 duelos terminaram empatados. Mesmo jogando em casa, o Leipzig perde em números, somando apenas uma vitória, enquanto o Bayern venceu 4 das 9 disputadas na Red Bull Arena.