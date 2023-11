Em jogo sem grandes emoções, Atalanta e Sporting empatam em duelo pela Europa League

Atalanta e Sporting se enfrentaram na tarde desta quinta-feira em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Europa League. A partida, que não contou com fortes emoções, acabou empatada em 1 a 1. Scamacca marcou para os donos da casa e Marcus Edwards empatou para os visitantes.

Baixa qualidade?

A primeira metade do duelo não foi das melhores para quem assistiu, desde os movimentos iniciais, o confronto se mostrou muito truncado, foram pouquíssimas chances de gol no primeiro tempo, apenas 3 finalizações no alvo. Antes mesmo dos 10, após cobrança de falta, Scamacca colocou no fundo da rede, o atacante só não contava com sua posição irregular, anulando o tento. Ainda aos 20, o jogo parecia que caminharia para o intervalo sem grandes emoções, foi quando Gyökeres acertou uma bala na trave, assustando os donos da casa, que 3 minutos depois, abriu o placar na Itália. Scamacca, dessa vez sem risco de irregularidade, acertou um bonito chute de fora da área para inaugurar o resultado da partida.

Os dois lances não passaram de um lapso emocionante da primeira etapa. O Sporting até passou a ocupar mais o campo de ataque, mas não foi o suficiente para empatar. Fim de primeiro tempo e 1 a 0 para os mandantes.

Segundo tempo justo

O Sporting voltou para o segundo tempo bastante ligado e não demorou para igualar o placar. Em boa tabela pelo meio do campo, Edwards, que entrou no intervalo, recebeu de Gyökeres e finalizou bem de perna direita para o fundo da meta do goleiro Juan Musso.

Os Leões pareciam estar em Portugal, o gol de empate só deu mais confiança aos visitantes, que aos poucos iam construindo boas jogadas, passando a merecer a vitória em Bergamo. A defesa da La Dea oferecia muitos espaços e contava com a sorte e má pontaria dos adversários.

A partir dos 30 minutos, a Atalanta passou a se encontrar em campo, equilibrando o embate. Ambas as equipes buscavam a vitória, tornando o resultado final totalmente imprevisível.

Alguns minutos passaram e aparentemente satisfeitos e com medo de serem castigados no finalzinho, os times seguraram os ânimos e caminharam para o fim do jogo com o empate debaixo dos braços. Veio o apito final, 1 a 1 no placar.

O resultado, garantiu matematicamente a classificação do Sporting, que agora busca a vitória na rodada final para ter a chance de roubar a liderança. A Atalanta, classificada desde antes do apito inicial, precisa de um mísero empate para garantir o primeiro lugar do grupo.

Ambas as equipes retornam aos gramados na próxima segunda-feira, atuando pelos campeonatos nacionais. A Atalanta visita o Torino, enquanto o Sporting recebe o Gil Vicente em Lisboa. Pela Uefa Europa League, a La Dea viaja até a Polônia para enfrentar o Raków Częstochowa e os Leões buscam vencer, dentro de casa, o austríaco Sturm.