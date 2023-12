Jogo entre Bayern de Munique e Union Berlin é adiado pelo mau tempo

O aguardado confronto entre o Bayern de Munique e o Union Berlin, válido pela 13ª rodada Bundesliga e programado para ocorrer neste sábado, às 11h30 (de Brasília), na Allianz Arena, foi adiado devido às intensas condições climáticas. O clube bávaro tomou a decisão de cancelar o jogo devido à forte neve durante a noite, visando garantir a segurança dos torcedores e considerando as dificuldades de deslocamento.

A neve intensa, prevista para continuar ao longo do dia, impossibilitou a preparação adequada do campo e trouxe riscos à segurança dos torcedores. A acumulação de neve no telhado da Allianz Arena também representava um perigo imprevisível.

A situação na Allianz Arena hoje 📸



Lamentemos o adiamento do jogo contra o Union Berlin, mas a segurança de todos nessas horas é fundamental. Esperamos que todos os torcedores que viajaram a Munique tenham um bom retorno para casa.#MiaSanMia #FCBFCU pic.twitter.com/Dw7HfPNp2p — FC Bayern Brasil (@FCBayernBR) December 2, 2023

Além das preocupações com a segurança, o fechamento de estradas e o cancelamento de transporte público complicaram ainda mais a situação. A polícia de Munique aconselhou as pessoas a ficarem em casa devido às condições desafiadoras.

CEO do Bayern lamenta adiamento e destaca prioridada à segurança da torcida

O CEO do Bayern, Jan-Christian Dreesen, lamentou o adiamento, destacando a prioridade à segurança dos torcedores.

"Lamentamos muito ter que adiar a partida, mas a segurança dos nossos torcedores e dos torcedores do Union Berlin tem prioridade absoluta. Além disso, o acesso à Allianz Arena não é garantido devido a inúmeras estradas fechamentos e vários cancelamentos de transporte público. Informaremos sobre uma possível nova data o mais breve possível".

A Deutsche Fussball Liga (DFL) será responsável por determinar uma nova data para o confronto.