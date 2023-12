Bayern de Munique busca se consolidar no topo da Bundesliga nesta rodada

Em grande momento no Campeonato Alemão, o Bayern de Munique entra em campo novamente pela competição nacional e o próximo compromisso será contra o Union Berlin neste sábado (02), às 11h30 (horário de Brasília), pela 13ª rodada, na Allianz Arena.

Na tabela de classificação da Bundesliga, os bávaros se mantém na segunda colocação com 32 pontos somados. No entanto, o Bayern também pode assumir a liderança provisória da competição, em caso de vitória neste fim de semana.

Para se consolidar no topo do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique precisa torcer por um tropeço do Bayer Leverkusen, que só entra em campo apenas no domingo diante do Borussia Dortmund, na BayArena.

Diante do Union, o time comandado pelo técnico Thomas Tuchel não sabe o que é perder na competição ao lado do Leverkusen, seu principal concorrente na luta pelo título. Durante esse período, os bávaros conquistam 10 vitórias e apenas dois empates em 12 partidas disputadas até o momento.

Além disso, o Bayern de Munique também possui o melhor ataque da Bundesliga, com 43 gols marcados e sendo um dos times que mais balançou as redes em toda a competição.

Em contrapartida, a última derrota do Bayern foi justamente para o Saarbrücken pela segunda fase eliminatória da Copa da Alemanha por 2 a 1.

Desde então, o Gigante da Baviera nunca mais foi perdeu na temproada e segue vivo pelo 12ª título consecutivo da Bundesliga e também pelo heptacampeonato da Champions League.

Bayern aposta nos gols de Harry Kane para assumir a liderança da Bundesliga

Para essa partida, o Bayern de Munique aposta muito nos gols do atacante Harry Kane, que é o goleador máximo da Bundesliga com 18 tentos anotados e ainda busca quebrar recordes nesta rodada.

Além de Kane, o técnico Thomas Tuchel também conta com outras peças fundamentais no setor e tratam-se de Leroy Sané e Kingsley Coman, que são os vice-artilheiros dos bávaros na temporada.

Por outro lado, o Bayern de Munique terá que lidar com os desfalques de Matthijs de Ligt e Jamal Musiala, que seguem fora de combate e sem previsão de retorno aos gramados.