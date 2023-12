Em jogo elétrico, Liverpool consegue virada em 5 minutos contra Fulham e segue na cola da ponta

Mais um jogo épico na Premier League! Dessa vez o Liverpool suou, levou a virada do Fulham, mas nos acréscimos Alexander-Arnold anotou no fim e decretou o 4 a 3 no Anfield Road. Com o placar final, os Reds chegam aos 31 pontos e assumem a terceira posição. Enquanto o time de Londres estancam na 14º colocação.

O jovem inglês ainda marcou um golaço de falta para abrir o marcador. Mac Aliister anotou uma pintura de longe. Os Cottagers empataram duas vezes com Wilson e Tete, chegando a virar através do Cordova -Reid. No entanto. na reta derradeira, o japônes Endo empatou e Alexander decidiu o triunfo.

Jogo insano e tudo igual no primeiro tempo

O começo da partida foi muito truncada, as duas equipes pouco apresentavam e o Liverpool domorava de impor. A chance mais clara aconteceu em uma que não valeu . Em uma batida de longe , Leno se atrapalhou, Salah trombou com o goleiro e ficou com Luiz Diaz, colocar na rede, mas já estava marcado impedimento.

No entanto, quando tudo estava difícil a bola parada era o caminho mais fácil de fitar esse bloqueio. Alexander Arnold cobrou falta com perfeição e meteu no ângulo da meta de Leno: 1 a 0. Nem isso mesmo fez com que o Fulham se escondesse e minutos depois cravou o empate. Em cruzamento de Robinson, Wilson chegou de frente para o gol e não perdoou: 1 a 1.

Os Reds voltaram a comandar as ações e a desempatou na oportunidade seguinte, em uma pintura. Após bate rebate no lado esquerdo, a bola acabou sobrando pro Mac Allister, que mandou uma chicotada de primeira, indo dormir na gaveta.

Porém, a equipe Londrina era incansável e deixou tudo igual novamente. Jimenez escorou de cabeça e Tete tocou com a ponta do pé pra rede. Após revisão do VAR por causa de um impedimento, o gol foi validado. O Fulham ainda tentou a virada , mas dessa vez o lance estava impedido e o bom primeiro acabou na igualdade.

Alexander Arnold vira o herói dos Reds

Na etapa final , o Liverpool retornou dos vestiários como no começo do tempo anterior, mais retraído, mesmo assim conseguiu a primeira bola na trave. Em contragolpe rápido, Salah acionou Darwin Nunez, que carimbou o travessão.

Após esse momento o Fulham equilibrou as ações e o jogo se tornou mais jogado pelo meio. No entanto por volta dos 30 minutos, os Cottagers resolveram aprontar pra cima do gigante inglês. O brasileiro William pegou pela esquerda e tocou na chegada de Cairney . Ele viu o matador Córdova Reid , que ganhou no alto e marcou a virada : 3 a 2.

Entretanto, como todos sabem na Premier League, o jogo só acaba quando o árbitro aponta para o meio e os minutos finais foi insano. O Liverpool foi todo pra frente e um passe de Salah, Endo bateu na meia lua e empatou a partida.

Quando tudo levava a crer que já tinha acabado , Alexander - Arnold foi decisivo. Gapko soltou uma bomba rasteira, Leno bateu roupa e a bola sobrou pro Arnold que bateu de primeira no canto. Deixando assim os Reds na briga pelo título.