Liverpool busca manter 100% de aproveitamento em casa na Europa League

Após ficar no empate no último sábado por 1 a 1 contra o Manchester City pelo Campeonato Inglês, o Liverpool agora volta suas atenções para a Europa League e o próximo desafio será contra o LASK Linz nesta quinta-feira (30), às 17h (horário de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos, no Anfield.

Na tabela de classificação do Grupo E, os Reds seguem firmes na liderança com nove pontos somados. Dessa forma, o time comandado pelo técnico Jürgen Klopp também busca se classificar de forma antecipada para as oitavas de final, em caso de vitória sobre os austríacos nesta rodada.

No entanto, o Liverpool precisa torcer para um tropeço do Toulouse, que ainda entra em campo nesta quinta-feira contra o Union Saint-Gilloise em casa, também no mesmo horário.

Além disso, os Reds também buscam manter os 100% de aproveitamento em casa nesta atual edição da Europa League. Durante esse período, o time inglês derrotou o Saint-Gilloise e o Toulouse, respectivamente.

Em contrapartida, o único revés do Liverpool no torneio continental, foi justamente contra o Toulouse como visitante por 3 a 2, no dia 9 de novembro, através da quarta rodada.

Também pela Europa League, os Reds também possuem o ataque mais positivo da competição, com 12 gols marcados em cinco rodadas, ao lado do Bayer Leverkusen.

Para se classificar as oitavas da Europa League, Liverpool deve entrar em campo com força máxima nesta quinta-feira

Para essa partida, o o técnico Jürgen Kloppdeverá escalar o Liverpool com força máxima e também com a maioria de seus titulares à disposição no confronto desta quinta-feira em casa no Anfield.

Diante do LASK Linz, os Reds apostam muito na boa fase do trio de ataque formado por Diogo Jota, Darwin Núñez e Mohamed Salah, que são os artilheiros do time inglês nesta atual temporada, com 27 gols no total, incluindo Europa League, Premier League e Copa da Liga Inglesa.

Por outro lado, o Liverpool terá que lidar com as ausências de Andrew Robertson, Conor Bradley, Stefan Bajcetic e Thiago Alcântara, que seguem machucados e sem previsão de retorno aos gramados.